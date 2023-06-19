Специальный трибунал против россии за преступления агрессии может заработать уже в 2024 году - Вениславский

Детали

По словам Вениславского, вопрос привлечения путинского режима, путина и его ближайшего окружения, за агрессивную войну против Украины практически решен, зато остается дискуссионным формат будущего трибунала. Он напомнил, что для Украины является наиболее приемлемым создание отдельного специального международного трибунала вроде Нюрнбергского процесса, который бы расследовал преступление агрессии.

"Потому, что Международный уголовный суд (МУС) в этом случае не может расследовать как отдельное преступление агрессии, потому что юрисдикция МУС не действует из-за того что россия не ратифицировала Римский статут, здесь будут проблемы", - пояснил нардеп.

Вениславский добавил, что для привлечения к ответственности всех военных преступников, которые отдавали и выполняли преступные приказы, могут быть задействованы и МУС, и национальные суды, и также международный специальный трибунал. По его словам, сейчас идет "длительная и плодотворная дискуссия" относительно формата такого трибунала.

"Для нас приемлем отдельный спецтрибунал без каких-либо гибридных форматов, на которых настаивают некоторые наши партнеры - чтобы применялась юридическая система права Украины, и участвовали международные судьи", - отметил Вениславский.

Он проинформировал, что Офис президента совместно с Офисом Генерального прокурора и Офисом министра юстиции передали партнерам свое видение, и сейчас идет "кропотливая деятельность, чтобы наша позиция победила и мы имели действенный инструмент, который будет применяться на практике". Нардеп также сообщил, что на сегодня 38 стран согласились, что должен быть специальный трибунал, часть из них, - что он должен состояться в формате Нюрнбергского трибунала.

Цитата

"Как только мы согласуем все позиции и выйдем на какой-то финишный вариант, то сам процесс образования такого суда не будет занимать очень много времени, поскольку уже подготовлены документы. Но я думаю, что оптимистично, чтобы этот суд заработал где-то на конец этого года, хотя реалистично, я думаю, это произойдет уже в следующем 2024 году", - заявил Вениславский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 14 июня рассказал о проведении совещания, где обсуждалась проработка нескольких сценариев создания специального трибунала по преступлению агрессии.