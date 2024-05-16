Шри-Ланка отправит делегацию в рф для расследования в отношении собственных граждан, которых завербовали для войны в Украине

Шри-Ланка планирует отправить в Россию делегацию для расследования в отношении сотни граждан, которые воюют против Украины на стороне армии рф. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника, передает УНН.

Детали

В Минобороны Шри-Ланки объяснили, что через соцсеть WhatsApp бывших военнослужащих страны вербуют в армию рф с обещаниями высокой зарплаты и гражданства.

Также министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия заявил, что страна начала расследование сообщений о том, что их граждан вывозили для участия в войне.

Главная задача заключается в определении точного количества людей в России. По неофициальным данным, примерно 600-800 жителей Шри-Ланки находятся в РФ - приводит заявление Баласурия Reuters.

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Кроме того, как власти Шри-Ланки получили 288 жалоб от членов семей граждан, которые нелегально выехали воевать в Украину. Также арестованы семь человек, в том числе генерал-майор в отставке, причастных к торговле людьми.

В МИД страны рассказали, что среди делегации, которая вскоре отправится в РФ, будет Министр обороны Шри-Ланки Камал Гунаратне и бывший посол в России.

Напомним

россия также завербовала более 200 граждан Непала для участия в военных действиях в Украине, в результате чего некоторые из них погибли или попали в плен. Непал требует от России прекратить этот набор, репатриировать тех, кто служит, предоставить компенсацию семьям погибших и помочь в освобождении пленных.