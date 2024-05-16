Шри-Ланка отправит делегацию в рф для расследования в отношении собственных граждан, которых завербовали для войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  51215 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  60704 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  108464 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135006 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139952 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149988 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

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Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167339 просмотра

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  396193 просмотра

Шри-Ланка отправит делегацию в рф для расследования в отношении собственных граждан, которых завербовали для войны в Украине

Шри-Ланка планирует отправить делегацию в Россию для расследования в отношении сотен своих граждан, которых завербовали в армию рф для участия в войне против Украины.

Новости Мира •   •  3643 просмотра
Шри-Ланка отправит делегацию в рф для расследования в отношении собственных граждан, которых завербовали для войны в Украине

Харьковщина: увеличилось количество пострадавших из-за вражеского обстрела кассетными боеприпасами

Шесть человек, включая главу Волчанской городской военной администрации, были ранены в результате российского кассетного обстрела села в Харьковской области.

Война •   •  4753 просмотра
Харьковщина: увеличилось количество пострадавших из-за вражеского обстрела кассетными боеприпасами

Одесская область получила новые "скорые"

Одесская областная государственная администрация получила от Министерства здравоохранения Украины 7 современных электромобилей для первичной медицинской помощи, чтобы облегчить выезды врачей к пациентам в отдаленных районах области.

Общество •   •  4480 просмотра
Одесская область получила новые "скорые"

Дания объявила о пакете помощи Украине, половина из которого - на ПВО

Дания объявила о предоставлении Украине пакета помощи в размере 5,6 млрд датских крон (750 млн евро), половина из которых предназначена для противовоздушной обороны, включая будущие истребители F-16 и поддержку украинской оборонной промышленности.

Война •   •  5851 просмотра
Дания объявила о пакете помощи Украине, половина из которого - на ПВО

Наводила российские ракеты на Житомирщину: задержана агентка рф

Служба безопасности Украины задержала агентку разведки рф, которая корректировала ракетно-дроновые удары по украинским воинским частям и складам материально-технического обеспечения в Житомирской области.

Война •   •  4870 просмотра
Наводила российские ракеты на Житомирщину: задержана агентка рф

Премьер Греции поддержал создание европейской системы ПВО по образцу "Железного купола"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать европейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола" для коллективной защиты всех стран-членов ЕС от потенциальных угроз.

Новости Мира •   •  5739 просмотра
Премьер Греции поддержал создание европейской системы ПВО по образцу "Железного купола"

Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК и СП в маршрутке в Одессе: в ТЦК отреагировали

Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК и СП произошел в автобусе в Одессе. Начата служебная проверка для выяснения обстоятельств и участников конфликта.

Общество •   •  9880 просмотра
Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК и СП в маршрутке в Одессе: в ТЦК отреагировали

Беспилотники ГУР поразили военный объект в российской туле - источник

Украинские беспилотники военной разведки нанесли удары по производственным мощностям российского государственного оборонного предприятия "Базальт" в туле.

Война •   •  9193 просмотра
Беспилотники ГУР поразили военный объект в российской туле - источник

Reuters: несколько стран заинтересовались израильской системой ПРО Arrow, которая успешно отразила массированные атаки Ирана

После успешного перехвата массированной ракетной атаки Ирана несколько стран выразили заинтересованность в израильской системе противоракетной обороны "Arrow" из-за ее продемонстрированной эффективности.

Новости Мира •   •  8788 просмотра
Reuters: несколько стран заинтересовались израильской системой ПРО Arrow, которая успешно отразила массированные атаки Ирана

Нидерландский аукционный дом отказался от реализации яхты Медведчука: в чем причина

Аукционный дом Troostwijk Auctions отказался проводить аукцион по продаже яхты Виктора Медведчука из-за предоставления его адвокатами ложной информации и непризнанных Украиной судебных решений.

Общество •   •  8965 просмотра
Нидерландский аукционный дом отказался от реализации яхты Медведчука: в чем причина