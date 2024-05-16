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Шрі-Ланка відправить делегацію до рф для розслідування щодо власних громадян, яких завербували для війни в Україні

Шрі-Ланка відправить делегацію до рф для розслідування щодо власних громадян, яких завербували для війни в Україні

Київ • УНН

 • 27579 перегляди

Шрі-Ланка планує відправити делегацію до росії для розслідування щодо сотень своїх громадян, яких завербували до армії рф для участі у війні проти України.

Шрі-Ланка планує відправити до росії делегацію для розслідування щодо сотні громадян, які воюють проти України на боці армії рф. Про це пише Reuters з посиланням на заяву високопоставленого чиновника, передає УНН.

Деталі 

У Міноборони Шрі-Ланки пояснили, що через соцмережу WhatsApp колишніх військовослужбовців країни вербують до армії рф з обіцянками високої зарплати та громадянства.

Також міністр закордонних справ Шрі-Ланки Тарака Баласурія заявив, що країна розпочала розслідування повідомлень про те, що їх громадян вивозили для участі у війні.

Головне завдання полягає у визначенні точної кількості людей у ​​росії. За неофіційними даними, приблизно 600-800 жителів Шрі-Ланки перебувають у рф

- наводить заяву Баласурія Reuters.

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Окрім того, як влада Шрі-Ланки отримала 288 скарг від членів сімей громадян, які нелегально виїхали воювати в Україну. Також заарештовано сімох осіб , у тому числі генерал-майора у відставці, причетних до торгівлі людьми.

У МЗС країни розповіли, що серед делегації, яка невдовзі вирушить рф, буде Міністр оборони Шрі-Ланки Камал Гунаратне та колишній посол у росії.

Нагадаємо

росія також завербувала понад 200 громадян Непалу для участі у військових діях в Україні, внаслідок чого деякі з них загинули або потрапили в полон. Непал вимагає від росії припинити цей набір, репатріювати тих, хто служить, надати компенсацію сім'ям загиблих і допомогти у звільненні полонених.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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