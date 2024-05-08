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Вербували чоловіків до армії рф: в Індії затримали чотирьох людей

Вербували чоловіків до армії рф: в Індії затримали чотирьох людей

Київ • УНН

 • 24844 перегляди

Індія затримала чотирьох осіб, підозрюваних у вербуванні місцевих чоловіків до російської армії, яких потім проти їхньої волі відправили воювати в Україну.

ВІндії затримали чотирьох людей за підозрою в причетності до вербування місцевих чоловіків до російської армії. Про це заявило Центральне бюро розслідувань (CBI) Індії, передає УНН.

Деталі

Як сказано у заяві, двох людей затримали 7 травня у місті Тіруванантхапурам. Крім того, 24 квітня були затримання в Каньякумарі та Мумбаї.

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Бюро розслідувань Індії стверджує, що правоохоронці викрили мережу торгівлі людьми, учасники якої заманювали молодих чоловіків з Індії до рф, де їм обіцяли високооплачувану роботу. Натомість у рф їх тренували і відправляли до зони бойових дій в Україні проти їхньої волі.

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У заяві також зазначено, що деякі з цих чоловіків зазнавали серйозних поранень.

Повідомляється також і про розслідування щодо приватних фірм, що консультують із візових питань, та агентів, які брали участь у перевезенні індійських громадян до рф під приводом працевлаштування.

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Четверо людей, які були затримані правоохоронцями, займались вербуванням місцевих чоловіків до армії росії.

Розслідування проти інших ймовірних учасників мережі з торгівлі людьми триває.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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