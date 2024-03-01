рф вербує наркозлочинців воювати в Україні замість того, щоб постати перед судом
Київ • УНН
Окупанти вербують наркозлочинців для участі у війні проти України, не висуваючи звинувачень підозрюваним, затриманим за наркозлочини, а натомість призиваючи їх до лав російських збройних сил.
Окупанти вербують наркозлочинців для участі у війні проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Влада рф вербує на війну проти України осіб, які підозрюються у злочинах, пов'язаних із збутом та поширенням наркотиків.
За інформацією, поліція отримала чітку інструкцію не порушувати справи проти таких злочинців, а замість цього розпочати їх рекрутовання в лави зс рф.
Відтак при затриманні осіб, підозрюваних у збуті та розповсюдженні наркотиків, їх доставляють до поліцейського відділку, але не відкривають кримінальні справи.
Росія вербує сирійців на війну до України в обмін на громадянство – ЗМІ02.02.24, 00:19 • 27205 переглядiв