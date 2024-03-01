рф вербует наркопреступников воевать в Украине вместо того, чтобы предстать перед судом

Оккупанты вербуют наркопреступников для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Власти рф вербуют на войну против Украины лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных со сбытом и распространением наркотиков.

По информации, полиция получила четкую инструкцию не возбуждать дела против таких преступников, а вместо этого начать их рекрутирование в ряды вс рф.

Поэтому при задержании лиц, подозреваемых в сбыте и распространении наркотиков, их доставляют в полицейский участок, но не открывают уголовные дела.

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