рф вербує найманців за кордоном через високу вартість мобілізації всередині країни - розвідка

ukenru
19:41 • 39301 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 90563 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113008 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115087 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229704 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155846 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146444 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132611 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121691 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112855 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44560 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52831 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46153 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47605 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42401 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229706 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384832 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440160 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448556 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358010 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113010 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130366 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124563 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98444 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107711 перегляди
Актуальне
рф вербує найманців за кордоном через високу вартість мобілізації всередині країни - розвідка

рф вербує найманців за кордоном через високу вартість мобілізації всередині країни - розвідка

Київ • УНН

 • 23017 перегляди

Росія активно вербує іноземних найманців для участі у війні в Україні, оскільки це вигідніше і дешевше, ніж продовжувати внутрішню мобілізацію.

росія активно шукає людей за кордоном для участі у бойових діях проти України, адже це вигідніше і дешевше, ніж продовжувати мобілізацію всередині країни. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає УНН.

Як розповів Юсов, що рф активно шукає людей за кордоном, формує групи найманців та готує їх з нуля, але "коли мова йде про навчання з нуля, то це, швидше за все, буде некваліфікований спеціаліст і доля його це участь у м’ясних штурмах".

"Так, є інформація і про сомалійців, і про жителів Сьєрра-Леоне, Куби і Непалу. Дуже важливо, що більшість урядів держав, де фіксується робота мереж російських рекрутерів і найманців, публічно засуджують таку діяльність, навіть дипломатично виступають із заявами та зверненнями до громадян не йти на таку співпрацю. Але в країнах з невеликим доходом ті 1,5 - 2 тисячі, які пропонує агресор, разом з обіцянкою, що це буде не участь в бойових діях, а якась охорона, для частини людей може виглядати привабливо… Для росії вигідніше і дешевше шукати найманців за кордоном, ніж продовжувати мобілізацію всередині країни", - сказав Юсов.

Він додав, що набір найманців за кордоном вигідний тим, що рф боїться дестабілізації ситуації в країні та це дешевше, ніж забезпечувати власних військових.

Нагадаємо

москва хоче провести у сочі "Всемирный Фестиваль Молодежи 2024", якому проводитиме пропагандистські заходи серед сербської молоді.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
nepalНепал
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,646.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23