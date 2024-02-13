рф вербує найманців за кордоном через високу вартість мобілізації всередині країни - розвідка

росія активно шукає людей за кордоном для участі у бойових діях проти України, адже це вигідніше і дешевше, ніж продовжувати мобілізацію всередині країни. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає УНН.

Як розповів Юсов, що рф активно шукає людей за кордоном, формує групи найманців та готує їх з нуля, але "коли мова йде про навчання з нуля, то це, швидше за все, буде некваліфікований спеціаліст і доля його це участь у м’ясних штурмах".

"Так, є інформація і про сомалійців, і про жителів Сьєрра-Леоне, Куби і Непалу. Дуже важливо, що більшість урядів держав, де фіксується робота мереж російських рекрутерів і найманців, публічно засуджують таку діяльність, навіть дипломатично виступають із заявами та зверненнями до громадян не йти на таку співпрацю. Але в країнах з невеликим доходом ті 1,5 - 2 тисячі, які пропонує агресор, разом з обіцянкою, що це буде не участь в бойових діях, а якась охорона, для частини людей може виглядати привабливо… Для росії вигідніше і дешевше шукати найманців за кордоном, ніж продовжувати мобілізацію всередині країни", - сказав Юсов.

Він додав, що набір найманців за кордоном вигідний тим, що рф боїться дестабілізації ситуації в країні та це дешевше, ніж забезпечувати власних військових.

Нагадаємо

москва хоче провести у сочі "Всемирный Фестиваль Молодежи 2024", якому проводитиме пропагандистські заходи серед сербської молоді.