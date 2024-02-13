росія планує молодіжний фестиваль у сочі для пропаганди серед сербської молоді
Київ • УНН
росія планує провести "Всесвітній фестиваль молоді 2024" в Сочі для проведення пропаганди серед сербської молоді та вербування агентів для просування інтересів Росії в Європі, йдеться у звіті.
москва хоче провести у сочі "Всемирный Фестиваль Молодежи 2024", якому проводитиме пропагандистські заходи серед сербської молоді. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
Фестиваль має відбутись з 1 по 7 березня 2024 року. Учасникам від 14-35 років обіцяють оплату проїзду та проживання. Рекрутинг забезпечує "русский дом" в Белграді.
Важлива не офіційна ціль заходу – вербувати агентів впливу, які діятимуть в Європі задля просування інтересів росії
Окрім того, захід має поиввнен продемонструвати наявність зовнішньої підтримки політики рф, особливо напередодні "президентських виборів" у рф.
Також рф за будь-яку ціну намагається запобігти зближенню Сербії з ЄС, тому зосереджує свою пропагандистську діяльність на сербську молодь.
Нагадаємо
Напередодні "президентських виборів" росія відправила на тимчасово окуповані території (ТОТ) України пропагандистів, у тому числі колишнього офіцера американської розвідки Скотта Ріттера, відомого своєю антиукраїнською позицією.
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