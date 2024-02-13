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росія планує молодіжний фестиваль у сочі для пропаганди серед сербської молоді

росія планує молодіжний фестиваль у сочі для пропаганди серед сербської молоді

Київ • УНН

 • 25678 перегляди

росія планує провести "Всесвітній фестиваль молоді 2024" в Сочі для проведення пропаганди серед сербської молоді та вербування агентів для просування інтересів Росії в Європі, йдеться у звіті.

москва хоче провести у сочі "Всемирный Фестиваль Молодежи 2024", якому проводитиме пропагандистські заходи серед сербської молоді. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі 

Фестиваль  має відбутись з 1 по 7 березня 2024 року. Учасникам від 14-35 років обіцяють оплату проїзду та проживання. Рекрутинг забезпечує "русский дом" в Белграді.

Важлива не офіційна ціль заходу – вербувати агентів впливу, які діятимуть в Європі задля просування інтересів росії

- заявили в Центрі нацспротиву.

Окрім того, захід має поиввнен продемонструвати наявність зовнішньої підтримки політики рф, особливо напередодні "президентських виборів" у рф.

Також рф за будь-яку ціну намагається запобігти зближенню Сербії з ЄС, тому зосереджує свою пропагандистську діяльність на сербську молодь.

Нагадаємо

Напередодні "президентських виборів" росія відправила на тимчасово окуповані території (ТОТ) України пропагандистів, у тому числі колишнього офіцера американської розвідки Скотта Ріттера, відомого своєю антиукраїнською позицією.

Окупанти розширюють пропагандистську мережу на ТОТ - спротив22.01.24, 06:54 • 25419 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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