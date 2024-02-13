москва хочет провести в Сочи "Всемирный Фестиваль Молодежи 2024", котором будет проводить пропагандистские мероприятия среди сербской молодежи. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Фестиваль должен состояться с 1 по 7 марта 2024 года. Участникам от 14-35 лет обещают оплату проезда и проживания. Рекрутинг обеспечивает "русский дом" в Белграде.

Важная не официальная цель мероприятия - вербовать агентов влияния, которые будут действовать в Европе для продвижения интересов России - заявили в Центре нацсопротивления.

Кроме того, мероприятие должно продемонстрировать наличие внешней поддержки политики РФ, особенно накануне "президентских выборов" в РФ.

Также рф любой ценой пытается предотвратить сближение Сербии с ЕС, поэтому сосредотачивает свою пропагандистскую деятельность на сербскую молодежь.

Напомним,

Накануне "президентских выборов" россия отправила на временно оккупированные территории (ВОТ) Украины пропагандистов, в том числе бывшего офицера американской разведки Скотта Риттера, известного своей антиукраинской позицией.

Оккупанты расширяют пропагандистскую сеть на ВОТ - сопротивление