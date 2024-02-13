россия планирует молодежный фестиваль в сочи для пропаганды среди сербской молодежи
россия планирует провести "Всемирный фестиваль молодежи 2024" в Сочи для проведения пропаганды среди сербской молодежи и вербовки агентов для продвижения интересов России в Европе, говорится в отчете.
Обсудили вопросы интеграции энергетических рынков Украины к рынкам ЕС: Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики
Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с Комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, чтобы обсудить дальнейшую интеграцию энергетических рынков Украины в ЕС и увеличение экспорта электроэнергии из Украины, а также выделение ЕС 10 млн евро на поддержку тепловой генерации в Украине.
В двух районах оккупированного Крыма прогремели взрывы
В двух районах оккупированного Крыма прогремели взрывы, местные жители сообщили, что в некоторых местах потрясло окна. Причина взрывов до сих пор неизвестна.
Добавляет уверенности и мотивации: Зеленский отреагировал на решение Сената поддержать пакет помощи для Украины
Сенат одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 млрд долларов, из которых более 60 млрд долларов предназначены для Украины, что, по словам президента Зеленского, добавляет уверенности и мотивации.
В Чернобыльском заповеднике в фотообъектив попал самый большой пернатый хищник Полесья
В Чернобыльском заповеднике на Киевщине было сделано редкое фото орлана-белохвоста, крупнейшего хищника в регионе.
Несмотря на тысячи потерянных танков, у россии достаточно техники для еще трех лет войны - Reuters
По данным Международного института стратегических исследований, россия потеряла около трех тысяч танков с начала полномасштабного вторжения в Украину, но ее запасов техники до сих пор достаточно для длительной войны.
"Сигнал непоколебимой двухпартийной поддержки": Кулеба отреагировал на одобрение Сенатом США пакета помощи Украине
Министр иностранных дел Украины выразил благодарность за одобрение Сенатом США более 60 миллиардов долларов помощи и заявил, что продолжение помощи поможет спасти жизни от российского террора и противодействия агрессии.
Будут судить организаторов колл-центра, которые похитили около 1 млн грн со счетов украинцев, проживающих за рубежом
ГБР завершило расследование в отношении организаторов мошеннического колл-центра, которые похитили почти 1 млн грн со счетов украинцев, живущих и работающих в Польше, выдавая себя за представителей польского банка и обманом заставляя жертв устанавливать вредоносное программное обеспечение.
Украина подготовила видение результатов Саммита мира: Ермак обсудил подготовку с 82 руководителями украинских дипломатических миссий
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с руководителями 82 украинских дипломатических миссий подготовку к первому Саммиту мира, в том числе видение Украины относительно проекта итогового документа, сосредоточенного на уважении к международному праву и восстановлении территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года.
Оккупанты ударили по Донецкой области из "Урагана": повреждены дома и линии электропередач
Российские оккупационные войска обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" поселок Цукурино, повредив здания и инфраструктуру.