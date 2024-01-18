Окупанти завезли на ТОТ пропагандистів напередодні "президентських виборів"
Київ • УНН
Напередодні "президентських виборів" росія відправила на тимчасово окуповані території (ТОТ) України пропагандистів, у тому числі колишнього офіцера американської розвідки Скотта Ріттера, відомого своєю антиукраїнською позицією.
росія відправила пропагандистів на тимчасово окуповані території на тлі майбутніх "президентських виборів". Зокрема, окуповану Херсонщину відвідав колишній американський розвідник та пропагандист Скотт Ріттер, який відомий своєю антиукраїнською позицією. Про це повідомляє Про це інформує Центр національного спротиву, повідомляє УНН.
На ТОТ Херсонщини прибув Скот Ріттер, з задачею дискредитувати Україну та союзників. Його під час гастролей супроводжують співробітники ГРУ рф
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Водночас окупаційна адміністрація отримала списки "лояльних журналістів", яким вона має надавати супровід й виконувати їх будь-які забаганки. Тобто турне російських агентів впливу з Заходу буде продовжуватись.
Нагадаємо
Центр національного спротиву повідомляє про підготовку до "псевдоголосування" за путіна на окупованих росією територіях України. Зокрема, йдеться про примусову участь студентів та створення "шкіл молодого виборця", які агітуватимуть за путіна.
Британська розвідка: рф використає псевдовибори на ТОТ, щоб створити враження легітимності вторгнення17.12.23, 13:09 • 39588 переглядiв