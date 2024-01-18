россия отправила пропагандистов на временно оккупированные территории на фоне предстоящих "президентских выборов". В частности, оккупированную Херсонщину посетил бывший американский разведчик и пропагандист Скотт Риттер, который известен своей антиукраинской позицией. Об этом сообщает Об этом информирует Центр национального сопротивления, сообщает УНН.

На ТОТ Херсонщины прибыл Скот Риттер, с задачей дискредитировать Украину и союзников. Его во время гастролей сопровождают сотрудники ГРУ рф - говорится в сообщении.

Детали

В то же время оккупационная администрация получила списки "лояльных журналистов", которым она должна предоставлять сопровождение и выполнять их любые прихоти. То есть турне российских агентов влияния с Запада будет продолжаться.

Напомним

Центр национального сопротивления сообщает о подготовке к "псевдоголосованию" за Путина на оккупированных Россией территориях Украины. В частности, речь идет о принудительном участии студентов и создании "школ молодого избирателя", которые будут агитировать за Путина.

Британская разведка: рф использует псевдовыборы на ВОТ, чтобы создать впечатление легитимности вторжения