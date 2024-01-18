Оккупанты завезли на ВОТ пропагандистов накануне "президентских выборов"
Накануне "президентских выборов" россия отправила на временно оккупированные территории (ВОТ) Украины пропагандистов, в том числе бывшего офицера американской разведки Скотта Риттера, известного своей антиукраинской позицией.
Годовщина трагедии в Броварах: глава МВД Клименко почтил память погибших в авиакатастрофе
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко почтил память жертв авиакатастрофы в Броварах, которая произошла год назад и унесла жизни сотрудников МВД и гражданских лиц. Панихида также состоялась в Софийском соборе.
Зеленский созвонился с Макроном: обсудили следующий военный пакет помощи от Франции
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили оборонные потребности Украины, в частности следующий пакет военной помощи от Франции.
"Почти достигла орбиты": Маск рассказал детали неудачного запуска ракеты Starship
Илон Маск, основатель компании SpaceX, утверждает, что ракета Starship, которая взорвалась во время испытательного полета, почти достигла орбиты. Он объясняет, что взрыв произошел из-за выброса жидкого кислорода, чего не произошло бы, если бы корабль перевозил полезный груз.
Румынские фермеры, блокирующие границу с Украиной, имеют преимущественно внутренние требования к своему правительству - Сольский
Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной, выдвинув 14 требований к собственному правительству и одно требование, которое связано с Украиной.
Решение ВС по делу экс-депутата-агента фсб Шепелева может быть маяком для других судей - Украинский Хельсинский союз
Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко считает, что решение ВС по делу экс-депутата-агента фсб Шепелева может быть маяком для других судей.
Спецназовцы уничтожили российский "Град", из которого оккупанты обстреливали гражданских на Николаевщине
Украинские Силы специальных операций уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которая использовалась для обстрела мирного населения в Николаевской области.
Украина начала меньше экспортировать агротовары из-за проблем в Красном море - Сольский
Кризис в Красном море вызвал падение украинского экспорта сельскохозяйственной продукции.
Кибератака на Киевстар: в компании оценили убытки
Российская кибератака на мобильный оператор "Киевстар" в декабре будет стоить компании примерно 3,6 миллиарда гривен дохода.
Херсон снова атакует враг, в центре города слышны взрывы - ГВА
Российская армия возобновила атаки на Херсон, в центре города раздаются взрывы, сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.