россияне планируют использовать "выборы" президента России на оккупированных территориях Украины, чтобы создать впечатление легитимности вторжения России, передает Британская разведка, пишет УНН.

11 декабря Центральная избирательная комиссия россии объявила, что голосование на президентских выборах в марте 2024 года распространится на Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины. Это произошло после того, как они были включены в региональные выборы в россии в сентябре 2023 года, - сообщает Британская разведка.

Детали

В разведке отмечают, как и в случае с региональными выборами, почти наверняка голосование на президентских выборах в подконтрольных России регионах не будет ни свободным, ни честным.

российские власти почти наверняка видят достижение "правильных" результатов в этих регионах как приоритет, поскольку они хотят создать впечатление легитимности вторжения россии.

российская администрация почти наверняка будет использовать методы, включая существенные фальсификации выборов и запугивание избирателей, чтобы обеспечить победу российского президента владимира путина в регионах со значительным преимуществом, - добавляют в разведке.

Напомним,

ЦИК рф официально приняла решение о проведении голосования на выборах президента на временно оккупированных территориях Украины. Так называемые "выборы" на ВОТ будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.