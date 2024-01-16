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Окупанти надали керівництву "вишів" на ТОТ плани щодо обов’язкової явки студентів на "виборах"

Окупанти надали керівництву "вишів" на ТОТ плани щодо обов’язкової явки студентів на "виборах"

Київ • УНН

 • 21412 перегляди

Центр національного спротиву повідомляє про підготовку до "псевдоголосування" за володимира путіна на окупованих росією територіях України. Зокрема, йдеться про примусову участь студентів та створення "шкіл молодого виборця", які агітуватимуть за путіна.

На тимчасово окупованих територіях триває підготовка до псевдоголосування за "президента рф". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в межах цього процесу окупаційні адміністрації довели керівництву фейкових навчальних закладів (університети, коледжі, училища) плани щодо обов’язкової явки студентів на "виборах".

Для виконання плану на ТОТ створили "школи молодого виборця", де нібито вчать голосувати тих, хто піде перший раз. По факту це ж обов’язкові для відвідин агітаційні кружки на підтримку путіна,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, на тимчасово захоплених територіях України російські окупанти у супроводі військових збирають підписи серед місцевих у підтримку "кандидата на посаду президента рф володимира путіна".

Британська розвідка: рф використає псевдовибори на ТОТ, щоб створити враження легітимності вторгнення17.12.23, 13:09 • 39589 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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