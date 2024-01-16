Окупанти надали керівництву "вишів" на ТОТ плани щодо обов’язкової явки студентів на "виборах"

На тимчасово окупованих територіях триває підготовка до псевдоголосування за "президента рф". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Зазначається, що в межах цього процесу окупаційні адміністрації довели керівництву фейкових навчальних закладів (університети, коледжі, училища) плани щодо обов’язкової явки студентів на "виборах".

Для виконання плану на ТОТ створили "школи молодого виборця", де нібито вчать голосувати тих, хто піде перший раз. По факту це ж обов’язкові для відвідин агітаційні кружки на підтримку путіна,