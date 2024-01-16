Оккупанты предоставили руководству "вузов" на ВОТ планы по обязательной явке студентов на "выборах"

На временно оккупированных территориях продолжается подготовка к псевдоголосованию за "президента рф". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в рамках этого процесса оккупационные администрации довели руководству фейковых учебных заведений (университеты, колледжи, училища) планы по обязательной явке студентов на "выборах".

Для выполнения плана на ВОТ создали "школы молодого избирателя", где якобы учат голосовать тех, кто пойдет первый раз. По факту это же обязательные для посещения агитационные кружки в поддержку путина, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, на временно захваченных территориях Украины российские оккупанты в сопровождении военных собирают подписи среди местных в поддержку "кандидата на пост президента рф владимира путина".

Британская разведка: рф использует псевдовыборы на ВОТ, чтобы создать впечатление легитимности вторжения