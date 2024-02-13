рф вербует наемников за рубежом из-за высокой стоимости мобилизации внутри страны - разведка
Киев • УНН
россия активно вербует иностранных наемников для участия в войне в Украине, поскольку это выгоднее и дешевле, чем продолжать внутреннюю мобилизацию.
россия активно ищет людей за рубежом для участия в боевых действиях против Украины, ведь это выгоднее и дешевле, чем продолжать мобилизацию внутри страны. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, передает УНН.
Как рассказал Юсов, что рф активно ищет людей за рубежом, формирует группы наемников и готовит их с нуля, но "когда речь идет об обучении с нуля, то это, скорее всего, будет неквалифицированный специалист и судьба его это участие в мясных штурмах".
"Да, есть информация и о сомалийцах, и о жителях Сьерра-Леоне, Кубы и Непала. Очень важно, что большинство правительств государств, где фиксируется работа сетей российских рекрутеров и наемников, публично осуждают такую деятельность, даже дипломатически выступают с заявлениями и обращениями к гражданам не идти на такое сотрудничество. Но в странах с небольшим доходом те 1,5 - 2 тысячи, которые предлагает агрессор, вместе с обещанием, что это будет не участие в боевых действиях, а какая-то охрана, для части людей может выглядеть привлекательно... Для россии выгоднее и дешевле искать наемников за рубежом, чем продолжать мобилизацию внутри страны", - сказал Юсов.
Он добавил, что набор наемников за рубежом выгоден тем, что рф боится дестабилизации ситуации в стране и это дешевле, чем обеспечивать собственных военных.
Напомним,
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рф вербует наемников за рубежом из-за высокой стоимости мобилизации внутри страны - разведка
россия активно вербует иностранных наемников для участия в войне в Украине, поскольку это выгоднее и дешевле, чем продолжать внутреннюю мобилизацию.
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