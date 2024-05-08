Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

В Индии задержали четырех человек по подозрению в причастности к вербовке местных мужчин в российскую армию. Об этом заявило Центральное бюро расследований (CBI) Индии, передает УНН.

Детали

Как сказано в заявлении, двух человек задержали 7 мая в городе Тируванантхапурам. Кроме того, 24 апреля были задержания в Каньякумаре и Мумбаи.

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Бюро расследований Индии утверждает, что правоохранители разоблачили сеть торговли людьми, участники которой заманивали молодых мужчин из Индии в РФ, где им обещали высокооплачиваемую работу. Но в рф их тренировали и отправляли в зону боевых действий в Украине против их воли.

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В заявлении также указано, что некоторые из этих мужчин получали серьезные ранения.

Сообщается также и о расследовании в отношении частных фирм, консультирующих по визовым вопросам, и агентов, которые участвовали в перевозке индийских граждан в рф под предлогом трудоустройства.

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Четверо людей, которые были задержаны правоохранителями, занимались вербовкой местных мужчин в армию россии.

Расследование против других вероятных участников сети по торговле людьми продолжается.