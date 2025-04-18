В Харькове уже более полусотни пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии: новые подробности ракетного удара по городу
Киев • УНН
В результате ракетной атаки по Харькову 18 апреля количество пострадавших возросло до 54. Госпитализированы 13 человек, среди которых двое детей, четверо в тяжелом состоянии.
В Харькове до 51 возросло количество пострадавших в результате российской ракетной атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, Харьковского городского головы Игоря Терехова.
54 раненых в результате утреннего ракетного удара по Харькову
"На эту минуту в городские больницы госпитализированы 13 человек, из них двое детей", - сообщил Олег Синегубов.
4 человека в тяжелом состоянии
По его словам, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Напомним
Утром 18 апреля россия атаковала ракетами город Харьков. Городские власти сообщили о попадании в многоэтажку. Враг нанес удар по Харькову баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами.
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