В Харькове уже более полусотни пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии: новые подробности ракетного удара по городу

В Харькове до 51 возросло количество пострадавших в результате российской ракетной атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, Харьковского городского головы Игоря Терехова.

54 раненых в результате утреннего ракетного удара по Харькову - написал Игорь Терехов в 07:10.

"На эту минуту в городские больницы госпитализированы 13 человек, из них двое детей", - сообщил Олег Синегубов.

4 человека в тяжелом состоянии - говорится в заметке Синегубова.

По его словам, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним

Утром 18 апреля россия атаковала ракетами город Харьков. Городские власти сообщили о попадании в многоэтажку. Враг нанес удар по Харькову баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами.

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