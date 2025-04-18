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В Харькове уже более полусотни пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии: новые подробности ракетного удара по городу

Киев • УНН

 • 732 просмотра

В результате ракетной атаки по Харькову 18 апреля количество пострадавших возросло до 54. Госпитализированы 13 человек, среди которых двое детей, четверо в тяжелом состоянии.

В Харькове уже более полусотни пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии: новые подробности ракетного удара по городу

В Харькове до 51 возросло количество пострадавших в результате российской ракетной атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, Харьковского городского головы Игоря Терехова.

54 раненых в результате утреннего ракетного удара по Харькову

- написал Игорь Терехов в 07:10.

"На эту минуту в городские больницы госпитализированы 13 человек, из них двое детей", - сообщил Олег Синегубов.

4 человека в тяжелом состоянии

- говорится в заметке Синегубова.

По его словам, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним

Утром 18 апреля россия атаковала ракетами город Харьков. Городские власти сообщили о попадании в многоэтажку. Враг нанес удар по Харькову баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами.

В Сумах прогремели взрывы: есть погибший и пострадавшие в результате атаки БпЛА18.04.25, 04:42 • 3016 просмотров

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