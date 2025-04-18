В Сумах прогремели взрывы: есть погибший и пострадавшие в результате атаки БпЛА

В пятницу, 18 апреля во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Сумах. В результате вражеской атаки БпЛА погиб человек, есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на в.и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Все три "Шахеда" попали в одно помещение. Здание получило повреждения, разрушена крыша. Предварительно известно об одном погибшем. Еще один человек обратился за помощью к медикам - сообщил чиновник.

Он добавил, что все соответствующие службы работают на месте происшествия.