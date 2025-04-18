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В Сумах прогремели взрывы: есть погибший и пострадавшие в результате атаки БпЛА

Киев • УНН

 • 840 просмотра

18 апреля во время воздушной тревоги в Сумах прогремели взрывы. Вражеский БпЛА попал в здание, разрушив крышу. Предварительно, один человек погиб, еще один обратился к медикам.

В Сумах прогремели взрывы: есть погибший и пострадавшие в результате атаки БпЛА

В пятницу, 18 апреля во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Сумах. В результате вражеской атаки БпЛА погиб человек, есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на в.и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Все три "Шахеда" попали в одно помещение. Здание получило повреждения, разрушена крыша. Предварительно известно об одном погибшем. Еще один человек обратился за помощью к медикам

- сообщил чиновник.

Он добавил, что все соответствующие службы работают на месте происшествия.

Вита Зеленецкая

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