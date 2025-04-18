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У Сумах пролунали вибухи: є загиблий та постраждалі внаслідок атаки БпЛА

Київ • УНН

 • 5064 перегляди

18 квітня під час повітряної тривоги в Сумах пролунали вибухи. Ворожий БпЛА влучив у будівлю, зруйнувавши дах. Попередньо, одна людина загинула, ще одна звернулася до медиків.

У Сумах пролунали вибухи: є загиблий та постраждалі внаслідок атаки БпЛА

У п'ятницю, 18 квітня під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Сумах. Внаслідок ворожої атаки БпЛА загинула людина, є постраждалі. Про це інформує УНН із посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзара.

Усі три "Шахеди" влучили в одне приміщення. Будівля зазнала пошкоджень, зруйновано дах. Попередньо відомо про одного загиблого. Ще одна людина звернулася по допомогу до медиків

- повідомив чиновник.

Він додав, що усі відповідні служби працюють на місці події.

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