У Сумах пролунали вибухи: є загиблий та постраждалі внаслідок атаки БпЛА
Київ • УНН
18 квітня під час повітряної тривоги в Сумах пролунали вибухи. Ворожий БпЛА влучив у будівлю, зруйнувавши дах. Попередньо, одна людина загинула, ще одна звернулася до медиків.
У п'ятницю, 18 квітня під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Сумах. Внаслідок ворожої атаки БпЛА загинула людина, є постраждалі. Про це інформує УНН із посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзара.
Усі три "Шахеди" влучили в одне приміщення. Будівля зазнала пошкоджень, зруйновано дах. Попередньо відомо про одного загиблого. Ще одна людина звернулася по допомогу до медиків
Він додав, що усі відповідні служби працюють на місці події.