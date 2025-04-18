У Харкові вже понад півсотні постраждалих, 4 - у важкому стані: нові подробиці ракетного удару по місту
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки по Харкову 18 квітня кількість постраждалих зросла до 54. Госпіталізовано 13 людей, серед яких двоє дітей, четверо у важкому стані.
У Харкові до 51 зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, Харківського міського голови Ігоря Терехова.
54 поранених внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову
"На цю хвилину до міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них двоє дітей", - повідомив Олег Синєгубов.
4 людини у важкому стані
За його словами, лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.
Нагадаємо
Вранці 18 квітня росія атакувала ракетами місто Харків. Міська влада повідомила про влучання у багатоповерхівку. Ворог завдав удару по Харкову балістичними ракетами з касетними боєприпасами.
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