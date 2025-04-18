Ракетний обстріл Харкова: 28 поранених, серед них двоє дітей, зруйновано будинки
Київ • УНН
росія завдала удару по Харкову балістичними ракетами з касетними боєприпасами. Постраждали 28 людей, серед них двоє дітей, пошкоджено 15 багатоквартирних будинків.
За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Внаслідок атаки постраждало 28 людей, серед них 2 дитини. Зазнали руйнувань 15 багатоквартирних будинків. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, Харківського міського голови Ігоря Терехова.
За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі
"За попередньою інформацію постраждали 15 багатоквартирних будинків. Триває обстеження ураженої території", - додав Харківський міський голова.
О 06:25 голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов написав у своєму Telegram, що серед постраждалих вже 2 дитини.
Серед постраждалих дві дитини: 4 роки та 2,8 років
О 06:30 він оновив дані про постраждалих.
"Кількість поранених в Харкові внаслідок ранкового обстрілу зросла до 28", - повідомив чиновник.
Нагадаємо
Вранці 18 квітня росія атакувала ракетами місто Харків. Міська влада повідомила про влучання у багатоповерхівку.
Загиблий, 20 постраждалих, серед них - дитина: наслідки ракетного удару по Харкову18.04.25, 04:54 • 5412 переглядiв