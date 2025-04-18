Ракетний обстріл Харкова: 28 поранених, серед них двоє дітей, зруйновано будинки

За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Внаслідок атаки постраждало 28 людей, серед них 2 дитини. Зазнали руйнувань 15 багатоквартирних будинків. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, Харківського міського голови Ігоря Терехова.

За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі