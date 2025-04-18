Загиблий, 20 постраждалих, серед них - дитина: наслідки ракетного удару по Харкову
Київ • УНН
Росія атакувала житловий район Харкова. Ракета влучила у багатоповерхівки, є загиблий, серед 20 постраждалих – дитина.
росія атакувала густонаселений район Харкова. Міська влада повідомила про влучання ракети у кілька багатоповерхівок. Наразі відомо про 20 постраждалих, серед них – малолітня дитина. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, Харківського міського голови Ігоря Терехова.
За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ'янському районі
"Окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова", - додав він.
За попередніми даними, постраждали 20 людей
За словами Ігоря Терехова, серед постраждалих є малолітня дитина.
"Надійшла інформація про одного загиблого у власній квартирі", - додав він о 05:51.
Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди18.04.25, 04:32 • 19251 перегляд