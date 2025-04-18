Загиблий, 20 постраждалих, серед них - дитина: наслідки ракетного удару по Харкову

росія атакувала густонаселений район Харкова. Міська влада повідомила про влучання ракети у кілька багатоповерхівок. Наразі відомо про 20 постраждалих, серед них – малолітня дитина. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, Харківського міського голови Ігоря Терехова.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ'янському районі - написав Олег Синєгубов о 05:32.

"Окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова", - додав він.

За попередніми даними, постраждали 20 людей - йдеться у дописі чиновника.

За словами Ігоря Терехова, серед постраждалих є малолітня дитина.

"Надійшла інформація про одного загиблого у власній квартирі", - додав він о 05:51.

Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди