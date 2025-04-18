Погибший, 20 пострадавших, среди них - ребенок: последствия ракетного удара по Харькову

россия атаковала густонаселенный район Харькова. Городские власти сообщили о попадании ракеты в несколько многоэтажек. На данный момент известно о 20 пострадавших, среди них – малолетний ребенок. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, Харьковского городского головы Игоря Терехова.

По предварительной информации, в результате ракетного удара произошло попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе - написал Олег Синегубов в 05:32.

"Оккупанты ударили по густонаселенному району Харькова", - добавил он.

По предварительным данным, пострадали 20 человек - говорится в сообщении чиновника.

По словам Игоря Терехова, среди пострадавших есть малолетний ребенок.

"Поступила информация об одном погибшем в собственной квартире", - добавил он в 05:51.

Ракетный удар по Харькову: попадание в многоэтажку, под завалами люди