Ракетный удар по Харькову: попадание в многоэтажку, под завалами люди

Утром 18 апреля россия атаковала ракетами город Харьков. Городские власти сообщили о попадании в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Детали

В пятницу, 18 апреля в 05:09 Игорь Терехов написал в своем Telegram о взрывах в городе.

В 05:13 он сообщил об обстреле Харькова ракетами.

Зафиксировано четыре удара ракетами по городу - говорится и дописке.

В 05:23 чиновник обнародовал предварительные последствия вражеского обстрела.

Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди. - уточнил Терехов

По его словам российская ракета ударила по густонаселенному району Харькова.

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