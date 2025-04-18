Ракетный удар по Харькову: попадание в многоэтажку, под завалами люди
Киев • УНН
Утром 18 апреля россия атаковала Харьков ракетами. Зафиксировано попадание в многоэтажку в густонаселенном районе, под завалами могут быть люди.
Утром 18 апреля россия атаковала ракетами город Харьков. Городские власти сообщили о попадании в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова.
Детали
В пятницу, 18 апреля в 05:09 Игорь Терехов написал в своем Telegram о взрывах в городе.
В 05:13 он сообщил об обстреле Харькова ракетами.
Зафиксировано четыре удара ракетами по городу
В 05:23 чиновник обнародовал предварительные последствия вражеского обстрела.
Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди.
По его словам российская ракета ударила по густонаселенному району Харькова.
россияне усиливают давление на Харьковском направлении – ГПСУ15.04.25, 13:34 • 6195 просмотров