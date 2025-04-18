Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди
Київ • УНН
Вранці 18 квітня росія атакувала Харків ракетами. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку в густонаселеному районі, під завалами можуть бути люди.
Вранці 18 квітня росія атакувала ракетами місто Харків. Міська влада повідомила про влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.
Деталі
У п'ятницю, 18 квітня о 05:09 Ігор Терехов написав у своєму Telegram про вибухи у місті.
О 05:13 він повідомив про обстріл Харкова ракетами.
Зафіксовано чотири удари ракетами по місту
О 05:23 чиновник оприлюднив попередні наслідки ворожого обстрілу.
Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди.
За його словами російська ракета вдарила по густонаселеному району Харкова.
росіяни посилюють тиск на Харківському напрямку – ДПСУ15.04.25, 13:34 • 6255 переглядiв