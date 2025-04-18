Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди

Вранці 18 квітня росія атакувала ракетами місто Харків. Міська влада повідомила про влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.

У п'ятницю, 18 квітня о 05:09 Ігор Терехов написав у своєму Telegram про вибухи у місті.

О 05:13 він повідомив про обстріл Харкова ракетами.

Зафіксовано чотири удари ракетами по місту

О 05:23 чиновник оприлюднив попередні наслідки ворожого обстрілу.

Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди.