Ракетный обстрел Харькова: 28 раненых, среди них двое детей, разрушены дома
Киев • УНН
россия нанесла удар по Харькову баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Пострадали 28 человек, среди них двое детей, повреждены 15 многоквартирных домов.
По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. В результате атаки пострадали 28 человек, среди них 2 ребенка. Разрушены 15 многоквартирных домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, Харьковского городского головы Игоря Терехова.
По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень велики
"По предварительной информации пострадали 15 многоквартирных домов. Продолжается обследование пораженной территории", - добавил Харьковский городской голова.
В 06:25 глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов написал в своем Telegram, что среди пострадавших уже 2 ребенка.
Среди пострадавших два ребенка: 4 года и 2,8 лет
В 06:30 он обновил данные о пострадавших.
"Количество раненых в Харькове в результате утреннего обстрела возросло до 28", - сообщил чиновник.
Напомним
Утром 18 апреля россия атаковала ракетами город Харьков. Городские власти сообщили о попадании в многоэтажку.
Погибший, 20 пострадавших, среди них - ребенок: последствия ракетного удара по Харькову18.04.25, 04:54 • 3222 просмотра