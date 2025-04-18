Ракетный обстрел Харькова: 28 раненых, среди них двое детей, разрушены дома

По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. В результате атаки пострадали 28 человек, среди них 2 ребенка. Разрушены 15 многоквартирных домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, Харьковского городского головы Игоря Терехова.

По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень велики - говорится в заметке чиновника.

"По предварительной информации пострадали 15 многоквартирных домов. Продолжается обследование пораженной территории", - добавил Харьковский городской голова.

В 06:25 глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов написал в своем Telegram, что среди пострадавших уже 2 ребенка.

Среди пострадавших два ребенка: 4 года и 2,8 лет - проинформировал Синегубов.

В 06:30 он обновил данные о пострадавших.

"Количество раненых в Харькове в результате утреннего обстрела возросло до 28", - сообщил чиновник.

Напомним

Утром 18 апреля россия атаковала ракетами город Харьков. Городские власти сообщили о попадании в многоэтажку.

Погибший, 20 пострадавших, среди них - ребенок: последствия ракетного удара по Харькову