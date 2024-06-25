В понедельник окружной суд Сарлахи в Непале осудил Рама Бахадура Бамджана, которого последователи почитают как "мальчика Будду", в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом пишет DW, передает УНН.

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Бамджан, которого его последователи считают реинкарнацией Сиддхартхи Гаутамы, более известного как Будда, был арестован в январе за сексуальное насилие над несовершеннолетней, а также по подозрению в причастности к исчезновению по меньшей мере четырех его преданных.

Бамджану может грозить до 12 лет тюрьмы, когда ему будет вынесен приговор 1 июля. Он также имеет возможность обжаловать это решение.

Кто такой "мальчик Будда"?

Рам Бахадур Бомджан приобрел известность в подростковом возрасте в 2005 году, когда заявил, что может медитировать без еды или питья в течение нескольких месяцев без движения.

Хотя буддийские ученые скептически отнеслись к этим утверждениям, у него появились сторонники, которые выросли до десятков тысяч, особенно среди жителей Южного Непала.

Еще в 2010 году против самопровозглашенного гуру было подано десятки исков о физическом и сексуальном насилии. Тогда он сказал, что избивал последователей за то, что они мешали ему медитировать.

33-летний мужчина, который много лет находился, был арестован сотрудниками Центрального следственного бюро Непала в январе этого года на окраине столицы Катманду.

Бамджан пытался избежать ареста, выпрыгнув из окна второго этажа. Власти говорят, что во время ареста в его квартире изъяли 250 000 долларов (234 000 евро) наличными.

Хотя его слова угасла после натиска обвинений в сексуальном насилии , тысячи преданных все что поклоняются и живут в его ашрамах на юге Непала.

В 2019 году власти открыли отдельное расследование исчезновения четырех преданных из одного из его ашрамов после того, как в полицию обратились семьи пропавших без вести. Суд по этому делу ожидается.

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