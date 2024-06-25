Непал засудив "хлопчика Будду" за сексуальне насильство над дітьми

У понеділок окружний суд Сарлахі в Непалі засудив Рама Бахадура Бамджана, якого послідовники шанують як "хлопчика Будду", у сексуальному насильстві над неповнолітньою. Про це пише DW, передає УНН.

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Бамджан, якого його послідовники вважають реінкарнацією Сіддхартхи Гаутами, більш відомого як Будда, був заарештований у січні за сексуальне насильство над неповнолітньою, а також за підозрою в причетності до зникнення щонайменше чотирьох його відданих.

Бамджану може загрожувати до 12 років ув'язнення, коли йому буде винесено вирок 1 липня. Він також має можливість оскаржити це рішення.

Хто такий "хлопчик Будда"?

Рам Бахадур Бамджан здобув популярність у підлітковому віці в 2005 році, коли заявив, що може місяцями без руху медитувати без їжі чи пиття.

Хоча вчені-буддисти скептично поставилися до цих тверджень, він отримав прихильників, які зросли до десятків тисяч, особливо серед жителів південного Непалу.

Ще в 2010 році проти самопроголошеного гуру було подано десятки позовів про фізичне та сексуальне насильство. Тоді він сказав, що бив послідовників за те, що вони заважали йому медитувати.

33-річного чоловіка, який багато років перебував, заарештували співробітники Центрального слідчого бюро Непалу цього січня на околиці столиці Катманду.

Бамджан намагався уникнути арешту, вистрибнувши з вікна другого поверху. Влада каже, що під час арешту в його квартирі вилучили 250 000 доларів (234 000 євро) готівкою.

Хоча його слава згасла після натиску звинувачень у сексуальному насильстві , тисячі відданих все ще поклоняються та живуть у його ашрамах на півдні Непалу.

У 2019 році влада відкрила окреме розслідування зникнення чотирьох відданих з одного з його ашрамів після того, як до поліції звернулися родини зниклих. Суд у цій справі очікується.

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