В Непале задержали 10 человек, вербовавших местных в российскую армию
Киев • УНН
Полиция Непала арестовала 10 человек за переправку местных жителей в россию по туристическим визам для прохождения военной службы, беря за это до $9000 с каждого.
В Непале полиция задержала 10 человек, которые с помощью туристических виз переправляли в россию местных безработных для дальнейшей службы в армии оккупантов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Задержанные незаконно брали с каждого человека до 9000 долларов и отправляли их в россию по "гостевым (туристическим) визам", в основном через ОАЭ. Затем их вербовали в российскую армию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ путин увеличил численность военнослужащих ВС рф на 170 тыс. человек
Начальник районной полиции Катманду Бхупендра Хатри заявил, что сейчас лица находятся под стражей в полиции, они были задержаны в течение последних нескольких дней по наводкам.
Это дело о контрабанде людей, организованной преступности
Напомним
Непал обратился к Москве с просьбой не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно отправить всех непальских солдат, ранее завербованных, обратно в страну.
Как известно, граждане Непала помимо своей армии, могут служить в армиях Британии и Индии. С россией таких договоренностей нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Даже российские чиновники мало понимают цифру: британская разведка оценила потери рф в войне в Украине
В Непале задержали 10 человек, вербовавших местных в российскую армию
Полиция Непала арестовала 10 человек за переправку местных жителей в россию по туристическим визам для прохождения военной службы, беря за это до $9000 с каждого.
В Украине масштабная воздушная тревога, ракетная опасность - по всей территории
В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К, сигнализирующего о ракетной угрозе по всей стране.
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
Польские перевозчики в основном придерживаются соглашения на пункте пропуска Краковец-Корчова.
Зеленский в День ВСУ посетил украинских защитников в одном из госпиталей Киева
Президент Зеленский посетил раненых военнослужащих в госпитале в Киеве, вручил им государственные награды и поздравил с Днем Вооруженных Сил Украины. Он поблагодарил и вручил звание Героя Украины сержанту Валерию Кучеренко за его храбрость, а также вручил ордена бойцам и медикам.
Байден обвинил ХАМАС в изнасиловании и увечьях женщин во время нападений на Израиль
Президент США Байден обвиняет ХАМАС в "невероятной жестокости" в отношении женщин, включая изнасилования и увечья во время нападений на Израиль. ХАМАС отрицает эти обвинения, называя их дезинформацией.
Британская разведка проанализировала российские модификации "шахедов"
Министерство обороны Великобритании сообщает, что рф, вероятно, совершенствует конструкции ударных беспилотников Shahed. На фоне этого, Украина продолжает успешно нейтрализовывать большинство запускаемых вооружений
Поссорился с соседом: в Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в жилом доме
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в жилом доме. Во время обысков полиция нашла у него гранату Ф-1 и более 100 патронов различного калибра. Задержанному грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
россия должна компенсировать Украине климатические убытки в более чем 11 млрд долларов - Минприроды
россия должна выплатить Украине более 11 миллиардов долларов репараций за ущерб, причиненный климату во время войны.
Из-за обстрелов рф без света частично остаются более 400 населенных пунктов, дефицита электричества нет - Минэнерго
Более 400 украинских населенных пунктов частично обесточены из-за российских обстрелов и технических проблем, однако министерство энергетики подтверждает, что дефицита электроэнергии нет, а энергосистема остается стабильной.
В центре Одессы обвалился дом в центре Одессы
В Одессе обвалился дом, обошлось без жертв; провели аварийно-спасательные работы, но не обнаружили пострадавших.