В Непале задержали 10 человек, вербовавших местных в российскую армию

В Непале полиция задержала 10 человек, которые с помощью туристических виз переправляли в россию местных безработных для дальнейшей службы в армии оккупантов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Задержанные незаконно брали с каждого человека до 9000 долларов и отправляли их в россию по "гостевым (туристическим) визам", в основном через ОАЭ. Затем их вербовали в российскую армию.

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Начальник районной полиции Катманду Бхупендра Хатри заявил, что сейчас лица находятся под стражей в полиции, они были задержаны в течение последних нескольких дней по наводкам.

Это дело о контрабанде людей, организованной преступности - добавил Хатри.

Напомним

Непал обратился к Москве с просьбой не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно отправить всех непальских солдат, ранее завербованных, обратно в страну.

Как известно, граждане Непала помимо своей армии, могут служить в армиях Британии и Индии. С россией таких договоренностей нет.

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