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россия активно завозит на оккупированные территории наемников из Кубы и Непала - Центр нацсопротивления

россия активно завозит на оккупированные территории наемников из Кубы и Непала - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 17:32  •  10209 просмотра

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Наемники из Кубы и Непала проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "вагнер".

На временно оккупированных территориях Украины местные наблюдают завоз очередных наемников кремля. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали 

Так, в разных регионах замечены боевики из Кубы и Непала. Они проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "вагнер".

В Сопротивлении отмечают, что россия активно вербует наемников из бедных стран мира, где имеет разветвленные агентурные сети.

(...) наемники получают больше выплат чем россияне, ведь их жизнь стоит дороже. Однако их смерть не приводит к социальному росту в самой рф 

- отмечают в Центре национального сопротивления. 

Напомним

россия завербовала более 200 граждан Непала для участия в военных действиях в Украине, в результате чего некоторые из них погибли или попали в плен.

Непал требует от россии прекратить этот набор, репатриировать тех, кто служит, предоставить компенсацию семьям погибших и помочь в освобождении пленных.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаПолитика
nepalНепал
ukrainaУкраина
росія активно завозить на окуповані території найманців з Куби та Непалу - Центр нацспротиву
russia is actively bringing mercenaries from Cuba and Nepal to the occupied territories - National Resistance Center
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россия активно завозит на оккупированные территории наемников из Кубы и Непала - Центр нацсопротивления

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