россия активно завозит на оккупированные территории наемников из Кубы и Непала - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
Наемники из Кубы и Непала проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "вагнер".
На временно оккупированных территориях Украины местные наблюдают завоз очередных наемников кремля. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Так, в разных регионах замечены боевики из Кубы и Непала. Они проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "вагнер".
В Сопротивлении отмечают, что россия активно вербует наемников из бедных стран мира, где имеет разветвленные агентурные сети.
(...) наемники получают больше выплат чем россияне, ведь их жизнь стоит дороже. Однако их смерть не приводит к социальному росту в самой рф
Напомним
россия завербовала более 200 граждан Непала для участия в военных действиях в Украине, в результате чего некоторые из них погибли или попали в плен.
Непал требует от россии прекратить этот набор, репатриировать тех, кто служит, предоставить компенсацию семьям погибших и помочь в освобождении пленных.
россия активно завозит на оккупированные территории наемников из Кубы и Непала - Центр нацсопротивления
Наемники из Кубы и Непала проходят подготовку на местных полигонах, тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "вагнер".
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