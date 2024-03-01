росія активно завозить на окуповані території найманців з Куби та Непалу - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Найманці з Куби та Непалу проходять підготовку на місцевих полігонах, тренують найманців російські інструктори, колишні члени терористичної групи “вагнер”.
На тимчасово окупованих територіях України місцеві спостерігають завезення чергових найманців кремля. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Так, в різних регіонах помічені бойовики з Куби та Непалу. Вони проходять підготовку на місцевих полігонах, тренують найманців російські інструктори, колишні члени терористичної групи "вагнер".
У Спротиві наголошують, що росія активно вербує найманців з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі.
(...) найманці отримують більше виплат ніж росіяни, адже їх життя коштує дорожче. Проте їх смерть не призводить до соціального зростання у самій рф
Нагадаємо
росія завербувала понад 200 громадян Непалу для участі у військових діях в Україні, внаслідок чого деякі з них загинули або потрапили в полон.
Непал вимагає від росії припинити цей набір, репатріювати тих, хто служить, надати компенсацію сім'ям загиблих і допомогти у звільненні полонених.