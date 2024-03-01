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росія активно завозить на окуповані території найманців з Куби та Непалу - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 31591 перегляди

Найманці з Куби та Непалу проходять підготовку на місцевих полігонах, тренують найманців російські інструктори, колишні члени терористичної групи “вагнер”.

росія активно завозить на окуповані території найманців з Куби та Непалу - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України місцеві спостерігають завезення чергових найманців кремля. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі 

Так, в різних регіонах помічені бойовики з Куби та Непалу. Вони проходять підготовку на місцевих полігонах, тренують найманців російські інструктори, колишні члени терористичної групи "вагнер".

У Спротиві наголошують, що росія активно вербує найманців з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі.

(...) найманці отримують більше виплат ніж росіяни, адже їх життя коштує дорожче. Проте їх смерть не призводить до соціального зростання у самій рф 

- наголошують у Центрі національного спротиву. 

Нагадаємо

росія завербувала понад 200 громадян Непалу для участі у військових діях в Україні, внаслідок чого деякі з них загинули або потрапили в полон.

Непал вимагає від росії припинити цей набір, репатріювати тих, хто служить, надати компенсацію сім'ям загиблих і допомогти у звільненні полонених.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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