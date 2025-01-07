Землетрясение в Тибете: количество жертв продолжает расти

Количество погибших в результате землетрясения, которое произошло в уезде Динжи (Тингри) Сицзанского автономного района возросло до 32 человек. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Согласно последним сообщениям китайских СМИ, еще 38 человек получили травмы различной степени тяжести.

Спасательные операции продолжаются, и количество пострадавших может увеличиться. Землетрясение вызвало серьезные повреждения в регионе, что уже стало причиной значительных человеческих и материальных потерь.

Напомним

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Гималаях. Толчки ощутили в Непале, Индии и Бутане, спасательные работы продолжаются.

Мощное землетрясение в Гималаях: что известно о последствиях стихии