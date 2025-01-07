Землетрус у Тібеті: кількість жертв продовжує зростати

Кількість загиблих унаслідок землетрусу, який стався в повіті Дінжі (Тінгрі) Сіцзанського автономного району зросла до 32 осіб. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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Згідно з останніми повідомленнями китайських ЗМІ, ще 38 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Рятувальні операції тривають, і кількість постраждалих може збільшитися. Землетрус спричинив серйозні пошкодження в регіоні, що вже стало причиною значних людських і матеріальних втрат.

Нагадаємо

Землетрус магнітудою 7,1 стався в Гімалаях. Поштовхи відчули в Непалі, Індії та Бутані, рятувальні роботи тривають.

Потужний землетрус у Гімалаях: що відомо про наслідки стихії