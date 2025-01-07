Потужний землетрус у Гімалаях: що відомо про наслідки стихії
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 7,1 стався в Гімалаях, забравши життя щонайменше 9 людей у тибетському місті Шигадзе. Поштовхи відчули в Непалі, Індії та Бутані, рятувальні роботи тривають.
У гірському регіоні Гімалаїв стався потужний землетрус, який призвів до людських жертв і руйнувань. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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Серед найбільш постраждалих районів – тибетське місто Шигадзе, де загинуло щонайменше дев’ять осіб. У місті зафіксовано обвалення кількох будівель.
За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,1 стався на глибині 10 кілометрів.
Коливання землі відчувалися не лише в Тибеті, але й у сусідніх країнах. У столиці Непалу Катманду повідомляють про сильні поштовхи, які також зачепили район біля гори Еверест. Землетрус зафіксували й у північних регіонах Індії та в Бутані.
Наразі ведуться рятувальні роботи, а масштаб руйнувань і кількість постраждалих уточнюються. Геологи попереджають про можливі афтершоки, які можуть ускладнити ситуацію.
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