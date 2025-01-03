Землетрус магнітудою 6,1 стався на півночі Чилі: з'явилися кадри з місця події

Землетрус магнітудою 6,1 стався на півночі Чилі, повідомляє La Tercera, пише УНН

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Цього четверга вдень у регіоні Антофагаста стався сильний землетрус магнітудою 6,1.

"Землетрус магнітудою 6,1 стався в Антофагаста, Чилі, у четвер", - повідомили в EMSC, яке цитує Reuters, і додали, що землетрус стався на глибині 104 км.

Епіцентр землетрусу, як вказує La Tercera, був зафіксований о 17:43 за місцевим часом за 55,5 кілометрів на схід від Кіллагуа, у вищезазначеному регіоні, а також у регіонах Аріка, Парінакота і Тарапака.

Попри силу землетрусу, Гідрографічна та океанографічна служба Чилійського флоту (SHOA) виключила, що поштовхи відповідають характеристикам для створення цунамі на узбережжі країни.

Кадри, зняті під час землетрусу, поширилися в соціальних мережах.

Зокрема, з камери відеоспостереження, яка фіксує рух у будинку та реакцію домашніх тварин. Інше відео показує рух у житловому комплексі в Каламі. Також у мережі показали панораму групи будинків під час землетрусу.



