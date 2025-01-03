Землетрус магнітудою 6,1 стався на півночі Чилі: з'явилися кадри з місця події
Київ • УНН
У Чилі стався землетрус магнітудою 6,1 на глибині 104 км. Епіцентр зафіксовано за 55,5 км від Кіллагуа, проте загрози цунамі немає.
Землетрус магнітудою 6,1 стався на півночі Чилі, повідомляє La Tercera, пише УНН
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Цього четверга вдень у регіоні Антофагаста стався сильний землетрус магнітудою 6,1.
"Землетрус магнітудою 6,1 стався в Антофагаста, Чилі, у четвер", - повідомили в EMSC, яке цитує Reuters, і додали, що землетрус стався на глибині 104 км.
Епіцентр землетрусу, як вказує La Tercera, був зафіксований о 17:43 за місцевим часом за 55,5 кілометрів на схід від Кіллагуа, у вищезазначеному регіоні, а також у регіонах Аріка, Парінакота і Тарапака.
Попри силу землетрусу, Гідрографічна та океанографічна служба Чилійського флоту (SHOA) виключила, що поштовхи відповідають характеристикам для створення цунамі на узбережжі країни.
Кадри, зняті під час землетрусу, поширилися в соціальних мережах.
Зокрема, з камери відеоспостереження, яка фіксує рух у будинку та реакцію домашніх тварин. Інше відео показує рух у житловому комплексі в Каламі. Також у мережі показали панораму групи будинків під час землетрусу.