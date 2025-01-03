Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Чили: появились кадры с места происшествия
Киев • УНН
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1 на глубине 104 км. Эпицентр зафиксирован в 55,5 км от Киллагуа, однако угрозы цунами нет.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Чили, сообщает La Tercera, пишет УНН
Детали
В этот четверг днем в регионе Антофагаста произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1.
"Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Антофагаста, Чили, в четверг", - сообщили в EMSC, которое цитирует Reuters, и добавили, что землетрясение произошло на глубине 104 км.
Эпицентр землетрясения, как указывает La Tercera, был зафиксирован в 17:43 по местному времени в 55,5 километрах к востоку от Киллагуа, в вышеупомянутом регионе, а также в регионах Арика, Паринакота и Тарапака.
Несмотря на силу землетрясения, Гидрографическая и океанографическая служба Чилийского флота (SHOA) исключила, что толчки соответствуют характеристикам для создания цунами на побережье страны.
Кадры, снятые во время землетрясения, распространились в социальных сетях.
В частности, с камеры видеонаблюдения, которая фиксирует движение в доме и реакцию домашних животных. Другое видео показывает движение в жилом комплексе в Каламе. Также в сети показали панораму группы домов во время землетрясения.