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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Чили: появились кадры с места происшествия

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Чили: появились кадры с места происшествия

Киев  •  УНН

 • 9431 просмотра

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В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1 на глубине 104 км. Эпицентр зафиксирован в 55,5 км от Киллагуа, однако угрозы цунами нет.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Чили, сообщает La Tercera, пишет УНН

Детали

В этот четверг днем в регионе Антофагаста произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1.

"Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Антофагаста, Чили, в четверг", - сообщили в EMSC, которое цитирует Reuters, и добавили, что землетрясение произошло на глубине 104 км.

Эпицентр землетрясения, как указывает La Tercera, был зафиксирован в 17:43 по местному времени в 55,5 километрах к востоку от Киллагуа, в вышеупомянутом регионе, а также в регионах Арика, Паринакота и Тарапака.

Несмотря на силу землетрясения, Гидрографическая и океанографическая служба Чилийского флота (SHOA) исключила, что толчки соответствуют характеристикам для создания цунами на побережье страны.

Кадры, снятые во время землетрясения, распространились в социальных сетях.

В частности, с камеры видеонаблюдения, которая фиксирует движение в доме и реакцию домашних животных. Другое видео показывает движение в жилом комплексе в Каламе. Также в сети показали панораму группы домов во время землетрясения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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