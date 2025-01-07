Мощное землетрясение в Гималаях: что известно о последствиях стихии
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Гималаях, унеся жизни по меньшей мере 9 человек в тибетском городе Шигадзе. Толчки ощутили в Непале, Индии и Бутане, спасательные работы продолжаются.
В горном регионе Гималаев произошло мощное землетрясение, которое привело к человеческим жертвам и разрушениям. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Среди наиболее пострадавших районов - тибетский город Шигадзе, где погибли по меньшей мере девять человек. В городе зафиксировано обрушение нескольких зданий.
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,1 произошло на глубине 10 километров.
Колебания земли ощущались не только в Тибете, но и в соседних странах. В столице Непала Катманду сообщают о сильных толчках, которые также затронули район возле горы Эверест. Землетрясение зафиксировали и в северных регионах Индии и в Бутане.
Сейчас ведутся спасательные работы, а масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются. Геологи предупреждают о возможных афтершоках, которые могут осложнить ситуацию.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Чили: появились кадры с места происшествия3 янв. 2025, 07:18 • 24814 просмотров