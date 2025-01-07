Мощное землетрясение в Гималаях: что известно о последствиях стихии

В горном регионе Гималаев произошло мощное землетрясение, которое привело к человеческим жертвам и разрушениям. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Среди наиболее пострадавших районов - тибетский город Шигадзе, где погибли по меньшей мере девять человек. В городе зафиксировано обрушение нескольких зданий.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,1 произошло на глубине 10 километров.

Колебания земли ощущались не только в Тибете, но и в соседних странах. В столице Непала Катманду сообщают о сильных толчках, которые также затронули район возле горы Эверест. Землетрясение зафиксировали и в северных регионах Индии и в Бутане.

Сейчас ведутся спасательные работы, а масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются. Геологи предупреждают о возможных афтершоках, которые могут осложнить ситуацию.

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