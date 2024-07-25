В столице Непала Катманду 24 июля во время взлета самолет попал в авиакатастрофу: из 19 человек, находившихся на борту, выжил только пилот Об этом информирует BBC, передает УНН.

Детали

Указано, что на борту самолета авиакомпании Saurya Airlines находились 17 сотрудников компании, а также два члена экипажа. Он должен был направляться в гималайский туристический центр Покхара. Самолет разбился через несколько минут после вылета из международного аэропорта Трибхуван.

Начальник аэропорта сообщил BBC Nepali, что авария «произошла, как только самолет оторвался от земли, даже не прошло и минуты». Погибло 18 человек. Единственным выжившим в авиакатастрофе оказался пилот: он получил травмы глаз и головы и находится в больнице.

Сейчас причина катастрофы неизвестна, впрочем, первичная оценка показала, что самолет летел в неправильном направлении.

Аэропорт временно закрылся после катастрофы, но через несколько часов снова открылся.

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