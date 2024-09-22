22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

ukenru
Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
  •  103642 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
20 сентября 2024, 18:06  •  142236 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  142407 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
20 сентября 2024, 12:47  •  145534 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  139609 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  123817 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  162097 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  116485 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142634 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  221030 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Никополе оккупанты атаковали дроном машину: погибла женщина и 12-летняя девочка

В Никополе оккупанты атаковали дроном машину: погибла женщина и 12-летняя девочка

  •  18643 просмотра
В рф заявили, что не будут участвовать во втором "саммите мира", который предлагает Зеленский

В рф заявили, что не будут участвовать во втором "саммите мира", который предлагает Зеленский

  •  30684 просмотра
Зеленский: следующая неделя может быть определяющей для остановки российского террора

Зеленский: следующая неделя может быть определяющей для остановки российского террора

  •  26703 просмотра
Спасатели ликвидировали последствия авиаудара в Сумах: два дома разрушены

Спасатели ликвидировали последствия авиаудара в Сумах: два дома разрушены

  •  22618 просмотра
Зеленский опроверг данные WSJ о 80 тысячах погибших украинских военных - СМИ

Зеленский опроверг данные WSJ о 80 тысячах погибших украинских военных - СМИ

  •  23232 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  140955 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  140965 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  142021 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  147546 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  162097 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

  •  5774 просмотра
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

21 сентября 2024, 03:03  •  96076 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

20 сентября 2024, 18:06  •  142236 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

20 сентября 2024, 17:58  •  101821 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября 2024, 03:03  •  125481 просмотра
Актуальное
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 03:07  •  5774 просмотра

Read in English

По мнению ученых, предки современных носорогов появились на нашей планете более 30-ти миллионов лет назад. С XIX века из-за бесконтрольной охоты популяция носорогов существенно сокращаться.

Сегодня, 22 сентября, любители дикой природы и зоозащитники всего мира могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня носорога, пишет УНН.

По мнению ученых предки современных носорогов появились на нашей планете более 30-ти миллионов лет назад. С XIX века из-за бесконтрольной охоты, которая впоследствии превратилась в браконьерство, популяция носорогов существенно сокращаться. Причина в том, что рог носорога является сырьем для изготовления драгоценных изделий, а также используется для приготовления лекарств в нетрадиционной медицине некоторых народов Африки и Азии.

Благодаря принятым мерам уменьшение популяции носорогов удалось остановить. В частности, во всей Африке живут более 11 тысяч носорогов, из них - почти 9 тысяч в национальных парках ЮАР.

Количество носорогов в Индии и Непале выросло до 2 тысяч.

А вот количество суматранских носорогов уменьшилось с 900 до 350 особей. По мнению ученых, можно считать, что в последние годы окончательно вымер западный черный носорог, популяция которого была распространена в Камеруне.

Еще один сегодняшний зоологический праздник - Всемирный день защиты слонов

Популяция слонов в дикой природе постоянно сокращается. В начале XIX века в Африке насчитывалось около 26 миллионов слонов.

Массовая бесконтрольная охота на этих животных ради слоновой кости привела к тому, что в начале ХХ века количество слонов в Африке сократилось до 1,5 миллиона.

Сейчас же количество слонов в Африке не превышает 500 тысяч, а в Азии - 30 тысяч.

Чтобы сохранить популяцию слонов, в 1989 году был введен запрет на торговлю слоновой костью. Но это не касалось запасов кости, созданных до 1989 года.

Ориентировочно в 13:44 по киевскому времени 22 сентября в Украине состоится осеннее равноденствие.

Астрономическое явление объясняются тем, что из-за наклона оси Земли Солнце больше освещает то северное, то южное полушария. Но дважды в год оно равномерно освещает их оба.

Момент равноденствия наступает, когда центр солнечного диска в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор

С этого момента ночи в Украине станут длиннее, а, дни, наоборот, короче.

Сладкоежки сегодня могут присоединиться к празднованию Дня белого шоколада.

Впервые белый шоколад был изготовлен в начале 30-х годов ХХ века. Таким образом производители пытались решить проблему использования излишков масла какао.

В Украине 22 сентября с 2001 года отмечается День партизанской славы. Праздник имеет советские корни и задумывался для чествования партизан, которые действовали в тылу врага во время Второй мировой войны.

С началом полномасштабной российской агрессии в Украине появились современные партизаны, которые различными способами помогают уничтожать врага, его технику, а также коллаборантов на временно оккупированных территориях.

Еще в четвертое воскресенье сентября в Украине проходят мероприятия по случаю Дня дошкольного образования, а также свой профессиональный праздник отмечают работники  машиностроительной отрасли.

22 сентября поклонники творчества писателя Толкина с 1978 года отмечают День хоббита. Именно 22 сентября «родились» главные герои книг Толкина  Бильбо и Фродо Бэггинсы.

В этот день на съемочной площадке «Властелина колец» в Новой Зеландии проходит мощная вечеринка.

С 2019 года 22 сентября во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с нарколепсией.

Нарколепсия - это не просто расстройство сна, но и хроническое неврологическое заболевание. Люди с нарколепсией имеют трудности с регулированием цикла сна и бодрствования. По оценкам медиков, этой болезнью в мире страдают около трех миллионов человек.

Также 22 сентября - это Всемирный день пациентов страдающих хроническим миелоидным лейкозом.

Миелолейкоз представляет собой злокачественную болезнь, которая поражает костный мозг. В результате этого процесса образуется и накапливается в крови избыточное количество патологических миелоидных клеток.

Данный вид лейкоза регистрируется в острой и хронической форме. На долю последней приходится примерно 20% заболеваний.

По церковному календарю сегодня чтят память мученика Фоки, епископа Синопского.

С самого детства Фока вел благочестивую жизнь, впоследствии начал проповедовать, стал епископом. Когда усилились гонения на христиан, Фоку схватили. Язычники требовали, чтобы он отрекся от Господа. Но Фока мужественно стерпел все пытки, и был казнен.

Именины 22 сентября празднуют Феодосий, Феофан, Аким, Алексей, Захар, Иосиф, Никита, Анна.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
novaya-zelandiyaНовая Зеландия
nepalНепал
indiyaИндия
aziiaАзия
yuzhnaya-afrikaЮжная Африка
afrikaАфрика
ukrainaУкраина