22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

Сегодня, 22 сентября, любители дикой природы и зоозащитники всего мира могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня носорога, пишет УНН.

По мнению ученых предки современных носорогов появились на нашей планете более 30-ти миллионов лет назад. С XIX века из-за бесконтрольной охоты, которая впоследствии превратилась в браконьерство, популяция носорогов существенно сокращаться. Причина в том, что рог носорога является сырьем для изготовления драгоценных изделий, а также используется для приготовления лекарств в нетрадиционной медицине некоторых народов Африки и Азии.

Благодаря принятым мерам уменьшение популяции носорогов удалось остановить. В частности, во всей Африке живут более 11 тысяч носорогов, из них - почти 9 тысяч в национальных парках ЮАР.

Количество носорогов в Индии и Непале выросло до 2 тысяч.

А вот количество суматранских носорогов уменьшилось с 900 до 350 особей. По мнению ученых, можно считать, что в последние годы окончательно вымер западный черный носорог, популяция которого была распространена в Камеруне.

Еще один сегодняшний зоологический праздник - Всемирный день защиты слонов

Популяция слонов в дикой природе постоянно сокращается. В начале XIX века в Африке насчитывалось около 26 миллионов слонов.

Массовая бесконтрольная охота на этих животных ради слоновой кости привела к тому, что в начале ХХ века количество слонов в Африке сократилось до 1,5 миллиона.

Сейчас же количество слонов в Африке не превышает 500 тысяч, а в Азии - 30 тысяч.

Чтобы сохранить популяцию слонов, в 1989 году был введен запрет на торговлю слоновой костью. Но это не касалось запасов кости, созданных до 1989 года.

Ориентировочно в 13:44 по киевскому времени 22 сентября в Украине состоится осеннее равноденствие.

Астрономическое явление объясняются тем, что из-за наклона оси Земли Солнце больше освещает то северное, то южное полушария. Но дважды в год оно равномерно освещает их оба.

Момент равноденствия наступает, когда центр солнечного диска в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор

С этого момента ночи в Украине станут длиннее, а, дни, наоборот, короче.

Сладкоежки сегодня могут присоединиться к празднованию Дня белого шоколада.

Впервые белый шоколад был изготовлен в начале 30-х годов ХХ века. Таким образом производители пытались решить проблему использования излишков масла какао.

В Украине 22 сентября с 2001 года отмечается День партизанской славы. Праздник имеет советские корни и задумывался для чествования партизан, которые действовали в тылу врага во время Второй мировой войны.

С началом полномасштабной российской агрессии в Украине появились современные партизаны, которые различными способами помогают уничтожать врага, его технику, а также коллаборантов на временно оккупированных территориях.

Еще в четвертое воскресенье сентября в Украине проходят мероприятия по случаю Дня дошкольного образования, а также свой профессиональный праздник отмечают работники машиностроительной отрасли.

22 сентября поклонники творчества писателя Толкина с 1978 года отмечают День хоббита. Именно 22 сентября «родились» главные герои книг Толкина Бильбо и Фродо Бэггинсы.

В этот день на съемочной площадке «Властелина колец» в Новой Зеландии проходит мощная вечеринка.

С 2019 года 22 сентября во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с нарколепсией.

Нарколепсия - это не просто расстройство сна, но и хроническое неврологическое заболевание. Люди с нарколепсией имеют трудности с регулированием цикла сна и бодрствования. По оценкам медиков, этой болезнью в мире страдают около трех миллионов человек.

Также 22 сентября - это Всемирный день пациентов страдающих хроническим миелоидным лейкозом.

Миелолейкоз представляет собой злокачественную болезнь, которая поражает костный мозг. В результате этого процесса образуется и накапливается в крови избыточное количество патологических миелоидных клеток.

Данный вид лейкоза регистрируется в острой и хронической форме. На долю последней приходится примерно 20% заболеваний.

По церковному календарю сегодня чтят память мученика Фоки, епископа Синопского.

С самого детства Фока вел благочестивую жизнь, впоследствии начал проповедовать, стал епископом. Когда усилились гонения на христиан, Фоку схватили. Язычники требовали, чтобы он отрекся от Господа. Но Фока мужественно стерпел все пытки, и был казнен.

Именины 22 сентября празднуют Феодосий, Феофан, Аким, Алексей, Захар, Иосиф, Никита, Анна.