22 вересня: Всесвітній день носорога, Осіннє рівнодення, День білого шоколаду

Сьогодні, 22 вересня, любителі дикої природи та зоозахисники всього світу можуть долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня носорога, пише УНН.

На думку вчених пращури сучасних носорогів з’явилися на нашій планеті більше 30-ти мільйонів років тому. З ХІХ століття через безконтрольне полювання, яке згодом перетворилося на браконьєрство, популяція носорогів суттєво скорочуватися. Причина у тому, що ріг носорога є сировиною для виготовлення дорогоцінних виробів, а також використовується для приготування ліків у нетрадиційній медицині деяких народів Африки та Азії.

Завдяки вжитим заходам зменшення популяції носорогів вдалося зупинити. Зокрема, у всій Африці живуть більше 11 тисяч носорогів, з них – майже 9 тисяч у національних парках ПАР.

Кількість носорогів в Індії та Непалі зросла до 2 тисяч.

А от кількість суматранських носорогів зменшилася з 900 до 350 особин. На думку вчених, можна вважати, що в останні роки остаточно вимер західний чорний носоріг, популяція якого була розповсюджена у Камеруні.

Ще одне сьогоднішнє зоологічне свято – Всесвітній день захисту слонів

Популяція слонів у дикій природі постійно скорочується. На початку ХІХ століття в Африці нараховувалося близько 26 мільйонів слонів.

Масове безконтрольне полювання на цих тварин заради слонової кістки призвело до того, що на початку ХХ століття кількість слонів в Африці скоротилася до 1,5 мільйона.

Нині ж кількість слонів в Африці не перевищує 500 тисяч, а в Азії – 30 тисяч.

Аби зберегти популяцію слонів, у 1989 році була запроваджена заборона торгівлю слоновою кісткою. Але це не стосувалося запасів кістки, створених до 1989 року.

Орієнтовно о 13:44 за київським часом 22 вересня Україні відбудеться осіннє рівнодення.

Астрономічне явище пояснюються тим, що через нахил осі Землі Сонце більше освітлює то північну, то південну півкулі. Але двічі на рік воно рівномірно освітлює їх обидві.

Момент рівнодення настає, коли центр сонячного диска у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор

З цього моменту ночі в Україні стануть довшими, а, дні, навпаки, коротшими.

Ласуни сьогодні можуть долучитися до святкування Дня білого шоколаду.

Вперше білий шоколад був виготовлений на початку 30-х років ХХ століття. Таким чином виробники намагалися вирішити проблему використання надлишків масла какао.

В Україні 22 вересня з 2001 року відзначається День партизанської слави. Свято має радянське коріння і задумувалося для вшанування партизанів, які діяли у тилу ворога під час Другої світової війни.

З початком повномасштабної російської агресії в Україні з’явилися сучасні партизани, які різними способами допомагають знищувати ворога, його техніку, а також колаборантів на тимчасово окупованих територіях.

Ще у четверту неділю вересня в Україні відбуваються заходи з нагоди Дня дошкілля, а також своє професійне свято відзначають працівники машинобудівної галузі.

22 вересня прихильники творчості письменника Толкіна з 1978 року відзначають День хоббіта. Саме 22 вересня "народилися" головні герої книг Толкіна Більбо та Фродо Беггінси.

Цього дня на знімальному майданчику "Володаря перснів" у Новій Зеландії відбувається потужна вечірка.

З 2019 року 22 вересня у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби з нарколепсією.

Нарколепсія – це не просто розлад сну, але й хронічне неврологічне захворювання. Люди з нарколепсією мають труднощі з регулюванням циклу сну і неспання. За оцінками медиків, на цю хворобу у світі страждають близько трьох мільйонів людей.

Також 22 вересня – це Всесвітній день пацієнтів які страждають на хронічний мієлоїдний лейкоз.

Мієлолейкоз являє собою злоякісну хворобу, яка вражає кістковий мозок. В результаті цього процесу утворюється та накопичується у крові надмірна кількість патологічних мієлоїдних клітин.

Даний вид лейкозу реєструється у гострій та хронічній формі. На долю останньої припадає приблизно 20% захворювань.

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять мученика Фоки, єпископа Синопського.

З самого дитинства Фока вів благочестиве життя, згодом почав проповідувати, став єпископом. Коли посилилися гоніння на християн, Фоку схопили. Язичники вимагали аби він зрікся Господа. Але Фока мужньо стерпів усі тортури, і був страчений.

Іменини 22 вересня святкують Феодосій, Феофан, Яким, Олексій, Захар, Йосип, Микита, Ганна.