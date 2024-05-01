День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

Сегодня, первого мая, во многих странах мира зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к различным мероприятиям по случаю Дня защиты носорогов, пишет УНН.

По мнению ученых предки современных носорогов появились на нашей планете более 30-ти миллионов лет назад. С XIX века из-за бесконтрольной охоты, которая впоследствии превратилась в браконьерство, популяция носорогов начала существенно сокращаться. Причина в том, что рог носорога является сырьем для изготовления драгоценных изделий, а также используется для приготовления лекарств в нетрадиционной медицине некоторых народов Африки и Азии.

Благодаря принятым мерам уменьшение популяции носорогов удалось остановить. В частности, во всей Африке живут более 11 тысяч носорогов, из них - почти 9 тысяч в национальных парках ЮАР.

Количество носорогов в Индии и Непале выросло до 2 тысяч.

А вот количество суматранских носорогов уменьшилось с 900 до 350 особей. По мнению ученых, можно считать, что в последние годы окончательно вымер западный черный носорог, популяция которого была распространена в Камеруне.

Сегодня все желающие могут поздравить директоров школ и других общеобразовательных учреждений. Профессиональный праздник этих людей был основан в США и довольно быстро стал популярным во многих странах мира.

В этот день руководителей школ уважают как лидеров, которые задают тон всему учебному заведению, поддерживают и направляют педагогический коллектив, дисциплинируют учеников, помогают и дают советы. Без них невозможно полноценное функционирование школы.

Первого мая 1886 года более сотни тысяч рабочих крупнейших промышленных центров США собрались в Чикаго на массовую акцию протеста с требованием введения 8-часового рабочего дня.

Четвертого мая участники акции спровоцировали столкновение с полицией, в результате которого погибли семь правоохранителей и четверо рабочих. Семеро задержанных протестующих впоследствии были приговорены к смертной казни.

Через два года первое мая в США было провозглашено Днем общенациональной борьбы за права рабочих. И с усилением рабочего движения в других странах событие превратилось в Международный день солидарности трудящихся.

Во второй половине 20-го века это событие с особым пафосом отмечали в социалистических странах. Учитывая то, что во многих странах в первых числах мая отмечают различные праздники так или иначе посвященные весне, во второй половине 90-х годов событие начало приобретать другой смысл.

Праздник весны и труда символизирует окончательное пробуждение природы и чествует людей. которые работают для благосостояния и процветания своего государства и человечества на всей планете. Этот день еще раз напоминает нам о том, что именно от честного труда зависит процветание любого общества.

Любители зеленых насаждений сегодня могут приобщиться к Международному дню подсолнечника.

Событие имеет интересный подтекст - в этот день экоактивисты высаживают подсолнухи на заброшенных земельных участках. Таким образом они привлекают внимание к необходимости сохранения почв и озеленения планеты.

Подсолнух выбран символом события не случайно - это растение не только визуально привлекает внимание и восхищает красотой, но и помогает очищать почву, поглощая токсины и тяжелые металлы, что делает его идеальным инструментом для экологического оздоровления городов.

Еще первое мая это День распространения информации о лечебном массаже.

Лечебный массаж - это не просто роскошь, это жизненно важная часть поддержания общего благополучия и составляющая лечения. Массажи могут облегчить боль, уменьшить стресс и улучшить кровообращение, способствуя улучшению физического и психического здоровья.

По церковному календарю сегодня День памяти ветхозаветного пророка Иеремии.

По преданию, он жил в шестом веке до нашей эры. Свое первое пророчество Иеремия сделал в 15 лет. Он предсказал падение Иерусалима, войны и рабство для иудеев, которые отступили от своей веры. У пророка было много врагов, которые неоднократно пытались его убить.

Именины сегодня празднуют Иеремий, Макар, Нина, Тамара.