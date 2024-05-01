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День захисту носорогів, День директорів шкіл, Свято весни та праці. Що ще можна відзначити 1 травня

День захисту носорогів, День директорів шкіл, Свято весни та праці. Що ще можна відзначити 1 травня

Київ • УНН

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Сьогодні, першого травня, у багатьох країнах світу зоозахисники та любителі дикої природи долучаються до різноманітних заходів з нагоди Дня захисту носорогів. Нині у всій Африці живуть більше 11 тисяч носорогів

Сьогодні, першого травня, у багатьох країнах світу зоозахисники та любителі дикої природи долучаються до різноманітних заходів з нагоди Дня захисту носорогів, пише УНН.

На думку вчених пращури сучасних носорогів з’явилися на нашій планеті більше 30-ти мільйонів років тому. З ХІХ століття через безконтрольне полювання, яке згодом перетворилося на браконьєрство, популяція носорогів почала суттєво скорочуватися. Причина у тому, що ріг носорога є сировиною для виготовлення дорогоцінних виробів, а також використовується для приготування ліків у нетрадиційній медицині деяких народів Африки та Азії.

Завдяки вжитим заходам зменшення популяції носорогів вдалося зупинити. Зокрема, у всій Африці живуть більше 11 тисяч носорогів, з них — майже 9 тисяч у національних парках ПАР.

Кількість носорогів в Індії та Непалі зросла до 2 тисяч.

А от кількість суматранських носорогів зменшилася з 900 до 350 особин. На думку вчених, можна вважати, що в останні роки остаточно вимер західний чорний носоріг, популяція якого була розповсюджена у Камеруні.

Сьогодні усі бажаючі можуть привітати директорів шкіл та інших загальноосвітніх закладів. Професійне свято цих людей було започатковано у США і досить швидко стало популярним у багатьох країнах світу.

В цей день керівників шкіл шанують як лідерів, які задають тон усьому навчальному закладу, підтримують та направляють педагогічний колектив, дисциплінують учнів, допомагають та дають поради. Без них неможливе повноцінне функціонування школи.

Першого травня 1886 року більше сотні тисяч робітників найбільших промислових центрів США зібралися у Чикаго на масову акцію протесту з вимогою запровадження 8-годинного робочого дня.

Четвертого травня учасники акції спровокували сутичку з поліцією, в результаті якої загинули семеро правоохоронців та четверо робітників. Семеро затриманих протестувальників згодом були засуджені до смертної кари.

За два роки перше травня у США було проголошене Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників. І з посиленням робітничого руху в інших країнах подія перетворилася на Міжнародний день солідарності трудящих.

У другій половині 20-го століття цю подію з особливим пафосом відзначали у соціалістичних країнах. З огляду на те, що у багатьох країнах в перших числах травня відзначають різноманітні свята так чи інакше присвячені весні, у другій половині 90-х років подія почала набувати іншого змісту.

Свято весни та праці символізує остаточне пробудження природи та вшановує людей. які працюють задля добробуту та процвітання своєї держави та людства на всій планеті. Цей день ще раз нагадує нам про те, що саме від чесної праці залежить процвітання будь-якого суспільства.

Любителі зелених насаджень сьогодні можуть долучитися до Міжнародного дня соняшнику.

Подія має цікавий підтекст – у цей день екоактивісти висаджують соняшники на занедбаних земельних ділянках. Таким чином вони привертають увагу до необхідності збереження грунтів та озеленення планети.

Соняшник обраний символом події не випадково – ця рослина не лише візуально привертає увагу та захоплює красою, але й допомагає очищати ґрунт, поглинаючи токсини і важкі метали, що робить його ідеальним інструментом для екологічного оздоровлення міст.

Ще перше травня це День поширення інформації про лікувальний масаж.

Лікувальний масаж – це не просто розкіш, це життєво важлива частина підтримки загального добробуту та складова лікування. Масажі можуть полегшити біль, зменшити стрес і поліпшити кровообіг, сприяючи поліпшенню фізичного і психічного здоров’я.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті старозавітного пророка Єремії.

За переказом, він жив у шостому столітті до нашої ери. Своє перше пророцтво Єремія зробив у 15 років. Він передбачив падіння Єрусалима, війни та рабство для юдеїв, які відступили від своєї віри. У пророка було багато ворогів, які неодноразово намагалися його вбити.

Іменини сьогодні святкують Єремій, Макар, Ніна, Тамара.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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