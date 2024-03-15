У Украины есть пленные наемники из 4 стран мира

Граждане Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Непала находятся в украинском плену, об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, передает корреспондент УНН.

Сейчас репрезентативно у нас есть четыре страны, но, конечно, мы не публикуем сейчас общее количество - говорит Яценко.

По его словам все эти наемники - это просто выборка, ведь завтра в плен могут попасть граждане других стран. Также он добавил, что известно о значительном количестве граждан Индии на фронте со стороны России.

Мы заинтересованы в том, чтобы этих граждан не было на фронте. Чтобы они не имели шанса убить или покалечить украинского гражданина, как гражданского, так и военнослужащего - сказал Петр Яценко.

Также он добавил, что в случае заинтересованности правительств этих стран вернуть своих граждан, Украина будет искать пути для того, чтобы проводить переговоры по их освобождению. Напомним Комиссия ООН обнаружила новые доказательстваширокомасштабных нарушений прав человека и военных преступлений со стороны российских сил в Украине, включая неизбирательные нападения на гражданское население, пытки, изнасилования и незаконный вывоз детей.