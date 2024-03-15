У Украины есть пленные наемники из 4 стран мира

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
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На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128063 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141077 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128175 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127281 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120908 просмотра

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11 марта 2024, 08:40  •  283791 просмотра

У Украины есть пленные наемники из 4 стран мира

Украина захватила в плен наемников из Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Непала, а на стороне России воюет значительное количество граждан Индии, по словам украинского чиновника.

Война •   •  14586 просмотра
У Украины есть пленные наемники из 4 стран мира

Украина вернула 100 погибших украинских защитников

Состоялось очередное мероприятие по репатриации, в результате которого 100 погибших украинских защитников были возвращены в Украину.

Война •   •  14084 просмотра
Украина вернула 100 погибших украинских защитников

Армия рф осуществила ракетную атаку на Одессу, есть пострадавшие - ОВА

Российская ракетная атака на Одессу привела к тому, что есть пострадавшие.

Война •   •  16226 просмотра
Армия рф осуществила ракетную атаку на Одессу, есть пострадавшие - ОВА

Apple приобрела разработчика ИИ, специализирующегося на наблюдении за производственными компонентами

Apple приобрела канадскую компанию DarwinAI, которая специализируется на мониторинге производственных компонентов и оптимизации ИИ-моделей, чтобы повысить эффективность производства и потенциально сделать возможным создание ИИ на устройстве для iOS 18.

Технологии •   •  14221 просмотра
Apple приобрела разработчика ИИ, специализирующегося на наблюдении за производственными компонентами

Без свободы и оппозиции: глава Евросовета на перед "поздравил" путина с победой на выборах

Президент Европейского Совета Шарль Мишель саркастически поздравил владимира путина с "убедительной" победой на фиктивных президентских выборах в россии, где не было ни оппозиции, ни свободы, ни выбора.

политика •   •  16822 просмотра
Без свободы и оппозиции: глава Евросовета на перед "поздравил" путина с победой на выборах

Комиссия ООН собрала новые доказательства преступлений российской армии в Украине: обнародовала отчет

Комиссия ООН обнаружила новые доказательства широкомасштабных нарушений прав человека и военных преступлений со стороны российских сил в Украине, включая неизбирательные нападения на гражданское население, пытки, изнасилования и незаконный вывоз детей.

Война •   •  16659 просмотра
Комиссия ООН собрала новые доказательства преступлений российской армии в Украине: обнародовала отчет

Ночная атака рф на Винницкую область: погибли супруги, еще три человека ранены

Супружеская пара погибла, а их сын и двое подростков в возрасте 17 и 18 лет были ранены в результате ночной атаки вражеских БПЛА в Винницкой области.

Война •   •  17686 просмотра
Ночная атака рф на Винницкую область: погибли супруги, еще три человека ранены

"Препятствие для мира" - лидер демократов в Сенате США Чак Шумер раскритиковал премьер-министра Израиля

Лидер демократов в Сенате раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, - Чак Шумер назвал Нетаньяху "препятствием на пути к миру", а также призвал к проведению выборов в Израиле.

Новости Мира •   •  16391 просмотра
"Препятствие для мира" - лидер демократов в Сенате США Чак Шумер раскритиковал премьер-министра Израиля

путин потенциально может дискредитировать НАТО - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждает, что российский диктатор владимир путин потенциально может достичь своей цели, дискредитировав НАТО.

Война •   •  19214 просмотра
путин потенциально может дискредитировать НАТО - Данилов

Оккупанты на псевдовыборах привлекают "мертвые души" и позволяют голосовать без присутствия и документов - ГУР

российское военное руководство позволяет солдатам голосовать за путина на фиктивных выборах без физического присутствия или документов. К числу "избирателей" планируют добавить и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен.

Война •   •  16970 просмотра
Оккупанты на псевдовыборах привлекают "мертвые души" и позволяют голосовать без присутствия и документов - ГУР