россия активизировала агитацию среди граждан стран третьего мира

У россиян пропало желание идти на фронт за деньги, что повлекло массовую агитацию граждан бедных стран мира, об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, передает корреспондент УНН.

Мы видим сейчас ситуацию, когда кампания мобилизации, принудительной мобилизации и кампания заключения контрактов подходит к определенному завершению. То есть уже нет такого количества людей, готовых идти на фронт за деньги, и российская федерация начала сталкиваться с трудностями с тем, чтобы мобилизовать. То есть мобилизационный ресурс России уменьшается - говорит Яценко.

По его словам, россия активизировала свои усилия по агитации, мобилизации и бросанию на фронт граждан стран с очень низким доходом.

В плен попадает достаточно 11 тысяч человек. То есть эти люди, которые попали в украинский плен, они счастливчики, им повезло сохранить свою жизнь и частично здоровье, хотя среди них также есть ранения - добавил Петр Яценко.

Он говорит, что согласно Женевским конвенциям наемничество является незаконным и такие солдаты могут быть осуждены только по факту того, что они наемники.

Мы, как страна, хотим показать гражданам этих стран и других стран, которые здесь не представлены, но которые воюют против украинцев на фронте, что, во-первых эти граждане, были брошены как пушечное мясо, потому что их не учили. Некоторые из них были обмануты, им обещали одно, а по факту получилось совсем другое. И чтобы они понимали, граждане этих стран, что даже бедность, даже отсутствие возможности заработать дома, это может быть намного лучше, чем погибнуть на чужой земле, воюя за чужую армию, за чужие интересы - завершил он.

Напомним,

Украина захватила в плен наемников из Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Непала, а на стороне России воюет значительное количество граждан Индии, по словам украинского чиновника.