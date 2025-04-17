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Король Чарльз III в пасхальном послании: мир нуждается в вере, надежде и любви

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Король Чарльз III в пасхальном послании: мир нуждается в вере, надежде и любви

Киев • УНН

 • 3126 просмотра

Чарльз III в пасхальном обращении подчеркнул важность веры, надежды и любви, как добродетелей, объединяющих разные религии. Он также отметил самоотверженность тех, кто помогает другим в кризисных ситуациях.

Король Чарльз III в пасхальном послании: мир нуждается в вере, надежде и любви

Король Карл выступил с пасхальным посланием, в котором очертил мосты между разными вероисповеданиями и признал усилия тех, кто оказывает гуманитарную помощь во время войн.

Передает УНН со ссылкой на ВВС и Cremaoggi.

Детали

Вера, надежда и любовь. Именно об этих добродетелях говорил король Чарльз в своем Пасхальном послании.

Одна из загадок нашей человеческой природы заключается в том, как мы способны как на великую жестокость, так и на великую доброту

- сказал король в послании перед традиционной Службой Божьей на Покров, которая в этом году прошла в кафедральном соборе Дарема.

Впрочем, именно Любовь — одна из важнейших добродетелей, отметил британский монарх. 

Король Чарльз отметил:

Действия Иисуса являются символом его любви, которая не знала ограничений и границ и все еще лежит в основе христианской веры

- говорится в заметке короля Великобритании.

Любовь, которую он проявил к нам, отражает еврейскую этику заботы о нуждающихся, глубоко человеческий инстинкт, который также имеет отклики в исламе и других религиозных традициях

- провозглашает Чарльз.

Основное послание Пасхи, заключается в том, что Бог так возлюбил мир, весь мир, что Он послал Своего Сына жить среди нас, чтобы показать нам, как любить друг друга и отдавать свою жизнь за других в любви, которая оказалась сильнее смерти.

Есть три добродетели, которые все еще нужны миру: вера, надежда и любовь. И наибольшая из них - любовь. Именно с этими вечными истинами в моем разуме и сердце я желаю всем вам благословения и мирной Пасхи

- отметил Чарльз III

Справка

Король Чарльз является верующим человеком. Но он пропустил прошлогоднюю Службу Божью из-за лечения от рака.

Новые награды для тех, кто рискует жизнью для помощи людям

ВВС пишет о введении новой гуманитарной медали, которая чествует тех, кто рискует собственной жизнью, чтобы помочь другим в чрезвычайных ситуациях и в зонах боевых действий.

Британский Король приветствовал их самоотверженность и сочувствие.

В этом году монеты Маунди включают монету номиналом 5 фунтов, посвященную Королеве Матери, и 50 пенсов, посвященную Второй мировой войне, которые получат люди, помогавшие своим местным церквям и общинам.

Это одна из старейших королевских церемоний, которая берет свое начало по меньшей мере с 13-го века и времен правления короля Иоанна.

Папа Франциск не будет принимать участие в Пасхальных богослужениях в Ватикане17.04.25, 00:05 • 2818 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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