Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

Король Карл виступив з пасхальним посланням, в якому окреслив мости між різними віросповіданнями та визнав зусилля тих, хто надає гуманітарну допомогу під час воєн.

Передає УНН із посиланням на ВВС та Cremaoggi.

Деталі

Віра, надія і любов. Саме про ці чесноти говорив король Чарльз у своєму Великодньому посланні.



Одна з загадок нашої людської природи полягає в тому, як ми здатні як на велику жорстокість, так і на велику доброту - сказав король у посланні перед традиційною Службою Божою на Покрову, яка цього року пройшла в кафедральному соборі Дарема.

Втім, саме Любов — одна з найважливіших чеснот, зазначив британський монарх.

Король Чарльз зауважив:

Дії Ісуса є символом його любові, яка не знала обмежень і кордонів і все ще лежить в основі християнської віри - ідеться у дописі короля Великої Британії.

Любов, яку він виявив до нас, відображає єврейську етику турботи про тих, хто потребує, глибоко людський інстинкт, який також має відгуки в ісламі та інших релігійних традиціях - проголошує Чарльз.

Основне послання Великодня, полягає в тому, що Бог так полюбив світ, увесь світ, що Він послав Свого Сина жити серед нас, щоб показати нам, як любити один одного і віддавати своє життя за інших у любові, яка виявилася сильнішою за смерть.

Є три чесноти, які все ще потрібні світу: віра, надія та любов. І найбільша з них - любов. Саме з цими вічними істинами в моєму розумі та серці я бажаю всім вам благословення і мирного Великодня - зазначив Чарльз III

Довідка

Король Чарльз є віруючою людиною. Але він пропустив минулорічну Службу Божу через лікування від раку.

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ВВС пише про запровадження нової гуманітарної медалі, яка вшановує тих, хто ризикує власним життям, щоб допомогти іншим у надзвичайних ситуаціях і в зонах бойових дій.



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