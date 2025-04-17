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Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

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Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

Київ • УНН

 • 3160 перегляди

Чарльз III у пасхальному зверненні наголосив на важливості віри, надії та любові, як чеснот, що об'єднують різні релігії. Він також відзначив самовідданість тих, хто допомагає іншим у кризових ситуаціях.

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

Король Карл виступив з пасхальним посланням, в якому окреслив мости між різними віросповіданнями та визнав зусилля тих, хто надає гуманітарну допомогу під час воєн.

Передає УНН із посиланням на ВВС та Cremaoggi.

Деталі

Віра, надія і любов. Саме про ці чесноти говорив король Чарльз у своєму Великодньому посланні.

Одна з загадок нашої людської природи полягає в тому, як ми здатні як на велику жорстокість, так і на велику доброту

- сказав король у посланні перед традиційною Службою Божою на Покрову, яка цього року пройшла в кафедральному соборі Дарема.

Втім, саме Любов — одна з найважливіших чеснот, зазначив британський монарх. 

Король Чарльз зауважив:

Дії Ісуса є символом його любові, яка не знала обмежень і кордонів і все ще лежить в основі християнської віри

- ідеться у дописі короля Великої Британії.

Любов, яку він виявив до нас, відображає єврейську етику турботи про тих, хто потребує, глибоко людський інстинкт, який також має відгуки в ісламі та інших релігійних традиціях

- проголошує Чарльз.

Основне послання Великодня, полягає в тому, що Бог так полюбив світ, увесь світ, що Він послав Свого Сина жити серед нас, щоб показати нам, як любити один одного і віддавати своє життя за інших у любові, яка виявилася сильнішою за смерть.

Є три чесноти, які все ще потрібні світу: віра, надія та любов. І найбільша з них - любов. Саме з цими вічними істинами в моєму розумі та серці я бажаю всім вам благословення і мирного Великодня

- зазначив Чарльз III

Довідка

Король Чарльз є віруючою людиною. Але він пропустив минулорічну Службу Божу через лікування від раку.

Нові нагороди для тих, хто ризикує життям для допомоги людям

ВВС пише про запровадження нової гуманітарної медалі, яка вшановує тих, хто ризикує власним життям, щоб допомогти іншим у надзвичайних ситуаціях і в зонах бойових дій.

Британський Король привітав їхню самовідданість і співчуття.

Цьогорічні монети Маунді включають монету номіналом 5 фунтів, присвячену Королеві Матері, та 50 пенсів, присвячену Другій світовій війні, які отримають люди, що допомагали своїм місцевим церквам та громадам.

Це одна з найстаріших королівських церемоній, яка бере свій початок щонайменше з 13-го століття і часів правління короля Іоанна.

Папа Франциск не братиме участі у Великодніх богослужіннях у Ватикані17.04.25, 00:05 • 2818 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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