Глава Китая Си Цзиньпин во вторник, 2 июля, прибыл в Казахстан, где примет участие в 24-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Туда должен приехать и российской диктатор владимир путин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря МИД Китая Хуа Чунинг.

Председатель Си Цзиньпин только что прибыл в Астану и был тепло принят Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. - написала Хуа Чунинг в соцсети X.

Также она рассказала, что самолет Си в воздушном пространстве сопровождали казахстанские истребители.

Ранее в МИД Китая сообщали, со 2 по 6 июля председатель Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Астане по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Также совершит визит в Таджикистан по приглашению лидера страны Эмомали Рахмона.

На саммит ШОС должен приехать и российский диктатор владимир путин, с которым Си Цзиньпин встречался в мае в Китае. Тогда путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами.

Справочно

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является межправительственной организацией, которая была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сейчас в состав ШОС входят восемь государств-членов (Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Кыргызстан, Пакистан, россия, Таджикистан и Узбекистан), четыре государства-наблюдателя, заинтересованные во вступлении в полноправных членов (Афганистан, беларусь, Иран и Монголия), и шесть "партнеров по диалогу" (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).