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Сі Цзіньпін прибув до Казахстану для участі у саміті ШОС: туди приїде і путін

Київ • УНН

 • 18996 перегляди

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Казахстану, щоб взяти участь у 24-му саміті Шанхайської організації співробітництва, де також очікується приїзд російського диктатора володимира путіна.

Сі Цзіньпін прибув до Казахстану для участі у саміті ШОС: туди приїде і путін

Глава Китаю Сі Цзіньпін у вівторок, 2 липня, прибув до Казахстану, де візьме участь у 24-му засіданні Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва(ШОС). Туди має приїхати і російській диктатор володимир путін. Про це повідомляє УНН із посиланням на речницю МЗС Китаю Хуа Чунінг.

Голова Сі Цзіньпін щойно прибув до Астани і був тепло прийнятий Президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим.

- написала Хуа Чунінг у соцмережі X.

Також вона розповіла, що літак Сі у повітряному просторі супроводжували казахстанські винищувачі.

Раніше в МЗС Китаю повідомляли, з 2 по 6 липня голова Сі Цзіньпін візьме участь у 24-му засіданні Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва в Астані на запрошення президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Також здійснить візит до Таджикистану на запрошення лідера країни Емомалі Рахмона.

На саміт ШОС має приїхати і російських диктатор володимир путін, з яким Сі Цзіньпін зустрічався у травні у Китаї. Тоді путін і голова КНР Сі Цзіньпін підписали спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії між двома країнами.

Довідково

Шанхайська організація співробітництва (ШОС) є міжурядовою організацією, яка була заснована 15 червня 2001 року в Шанхаї. Нині до складу ШОС входять вісім держав-членів (Індія, Казахстан, Китай, Киргизстан, Киргизстан, Пакистан, росія, Таджикистан і Узбекистан), чотири держави-спостерігача, зацікавлені у вступі до повноправних членів (Афганістан, білорусь, Іран і Монголія), і шість "партнерів по діалогу" (Азербайджан, Вірменія, Камбоджа, Камбоджа, Непал, Туреччина і Шрі-Ланка).

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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