29 июля: Международный день тигра, День социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией

Сегодня, 29 июля, зоозащитники и просто любители дикой природы во многих странах мира могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Международного дня тигра, пишет УНН.

Событие было основано в ноябре 2010 года на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле.

В начале ХХ века в дикой природе насчитывалось около 100 тысяч тигров. Сейчас эта цифра не дотягивает и до четырех тысяч. Считается, что количество этих животных в неволе больше, чем в дикой природе. По данным Американской ассоциации зоопарков и аквариумов, только на территории США в неволе содержится около 12 тысяч тигров.

Причиной тотального исчезновения тигров стали хозяйственная деятельность людей в местностях, где жили тигры и бесконтрольная охота. Кожа тигра считалась хорошим трофеем, а многие органы тигра используются в традиционной восточной медицине.

Это привело к тому, что три подвида тигров, к сожалению, окончательно вымерли - балийский тигр в 30-х годах прошлого века, каспийский - в 60-х, яванский - в 70-х.

Именно в 70-х годах ХХ века, человечество начало принимать первые меры по сохранению популяции тигров в дикой природе.

Индия, где проживает более половины мировой популяции тигров, объявила тигра национальным животным, в 1977 году охота на тигров была запрещена в Китае. В Непале в 1995 году были приняты законы по защите тигров, а также их среды обитания.

Самыми крупными по размеру являются амурские тигры. Их длина от носа до кончика хвоста может достигать четырех метров, а вес - до 300 килограммов.

Также сегодня отмечается Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией.

Его целью является привлечение общественного внимания к проблеме дискриминации, распространение идеи мирного сосуществования и гуманизма, пропаганда разнообразия культур, которая дарит человечеству возможность самовыражения и делает искусство многогранным и уникальным.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Калиника.

Калиник был проповедником и богословом, жил в Киликии во времена императора Диоклетиана, который преследовал христиан.

Несмотря на угрозу своей жизни, Калиник продолжал обращать людей в веру в Господа.

Проповедника схватили, долго и жестоко пытали, а затем сожгли заживо.

По преданию, Калиник достойно принял мученическую смерть с молитвой на устах.

Именины 29 июля празднуют Константин, Николай, Алексей, Остап.