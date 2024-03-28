Парламент Таиланда легализовал однополые браки

Нижняя палата парламента Таиланда приняла закон о легализации однополых браков. Инициативу поддержали 400 из 414 членов парламента, которые присутствовали на заседании. Теперь закон должен одобрить Сенат и король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, пишет BBC, передает УНН.

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Если это произойдет, Таиланд станет первой страной Юго-Восточной Азии, которая признает однополые браки. В Азии однополые браки легализованы только в Непале и на Тайване.

Это начало равенства. Это не универсальное лекарство от всех проблем, но это первый шаг к равноправию. Этот закон хочет вернуть эти права этой группе людей, а не подарить им какие-то права сказал депутат Данупхорн Пуннаканта.

В законе брак описывается как союз двух лиц, а не только мужчины и женщины. Ожидается, что закон вступит в силу до конца 2024 года.

Окончательная версия законопроекта о легализации однополых браков была одобрена правительством Таиланда в декабре 2023 года. До этого страны уже несколько раз предпринимались попытки узаконить однополые союзы. Последняя попытка была предпринята оппозиционной партией "Движение вперед" весной того же года, но тогда она не имела успеха.

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